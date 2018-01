El XX Mercado Medieval se celebra del 2 al 4 de febrero

El Mercado Medieval de Orihuela se celebrará del 2 al 4 de febrero en la que será una edición especial, al cumplirse 20 años desde que se instala en la ciudad este popular evento. El mercado se inaugurará el viernes, a las 11.30 horas, con la entrada del Rey Jaime I el Conquistador a la ciudad por la explanada de Santo Domingo. Será allí donde el alcalde, Emilio Bascuñana, hará entrega de las llaves de la ciudad. Como novedad, la inauguración contará con la presencia de medio millar de escolares de diferentes colegios de las pedanías y la Costa.

La edil de Festividades, Mariola Rocamora, presentó ayer el cartel de este año que es una composición de fotografías de varios momentos de ediciones pasadas «en el que hemos querido reflejar, sobre todo, lo que es y en qué se convierte Orihuela ese fin de semana, llena de artesanía, historia y seres fantásticos». También se presentó el vídeo promocional, que este año se ha encargado a una empresa local diferente a la de la pasada edición, que reclamó el impago de la factura. Rocamora señaló a este diario que «este año me he encargado yo y de la pasada edición no me hago responsable porque no encargué ese vídeo».

La nueva edición del Mercado Medieval contará con 3 zonas diferenciadas, la medieval con tiendas de campaña y torneos, la infantil con atracciones y juegos de mesa y la árabe con cetrería, granja de animales y talleres de oficios. Además habrá las habituales paradas de bisutería o telas y de comida.