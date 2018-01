Nuevo intento de contratar la limpieza de edificios en Torrevieja

La junta de gobierno local aprobó ayer iniciar el expediente de contratación para la prestación del servicio de limpieza de edificios escolares y dependencias municipales según informó la edil Secretaria del órgano colegiado, Fanny Serrano. El precio de licitación del contrato es de 1.884.635 euros. El expediente aprobado contiene la convocatoria de licitación mediante el procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada por urgencia, el pliego de cláusulas administrativas y el pliego de condiciones técnicas y el reglamento de prestación el servicio para dicho contrato. Serrano dijo que en el periodo en el que este contrato se está tramitando se han abierto nuevas dependencias municipales que hasta ahora no estaban contempladas, como es el caso de las instalaciones del GRO, en el Alto de la Casilla.

Este expediente ya se había iniciado con anterioridad, cuando estaba vigente el Plan de Ajuste, por lo que se sacó a licitación por 1.690.507. Una vez que el actual gobierno eliminó el citado plan que obligaba a reducir el precio de este servicio y al no tener esa limitación derivada de la aprobación de los préstamos del PP , se ha podido sacar nuevamente a licitación por una cuantía -1.884.635 euros- que los técnicos consideran más ajustada a la realidad para garantizar un buen servicio -no obstante la oferta más valorada seguirá siendo la más económica-. La nota de prensa del gobierno sobre este asunto elude indicar que la prestación la realiza la empresa Limcamar sin contrato desde hace un año y medio. Y que antes de aceptar hacerlo sin contrato había renunciado a prorrogar la adjudicación un año. El concurso abierto, sujeto a regulación armonizada, aunque sea por vía urgencia, exige de un plazo mínimo de tramitación de casi tres meses y medio, si no surgen problemas en la presentación de ofertas, baremación o recursos.