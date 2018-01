Críticas al modo en el que se asumió la gestión directa

El modo en el que el anterior equipo de gobierno de Orihuela-formado por PSOE, Los Verdes y CLR-Claro, asumió la gestión directa del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras fue criticado ayer por el actual regidor, Emilio Bascuñana. El popular señaló que «no se midieron las consecuencias que tenía esa medida y que nos han llevado a pagar 400.000 euros por la demanda que interpusieron los trabajadores para que se les pagara los desplazamientos a Orihuela Costa», recordó. Los trabajadores de RSU tuvieron que utilizar sus vehículos propios para desplazarse a su lugar de trabajo en la Costa y ganaron las demandas que interpusieron en los juzgados. Desde ayer disponen de dos furgonetas para realizar el trayecto. «Es un acto de justicia», indicó.

El alcalde, a preguntas de INFORMACIÓN, dijo no querer entrar «en si estuvo bien el hecho de rescatar el servicio o no porque no lo conocía y no voy a entrar en ese juego», pero dijo que las consecuencias «las está sufriendo el municipio». «Ni tan siquiera se liquidó porque se rescató en mayo de 2012 y lo que marca la normativa es que hay 6 meses de plazo para proceder a la liquidación y ésta todavía está pendiente y la estamos cerrando nosotros y hemos tenido que buscar ayudas de todo tipo», lamentó.

Bascuñana dijo haber «solucionado otro marrón más de los muchos que nos hemos encontrado en este Ayuntamiento por la mala gestión del gobierno anterior».