Bascuñana dice que el servicio de basura es deficitario y no se puede invertir más

El alcalde encarga un estudio para optimizar los recursos y culpa del sobrecoste a la falta de una planta en la comarca.

El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, advirtió ayer de que no se puede mantener la tendencia de sufragar los incrementos del servicio de recogida de basuras a costa de los presupuestos. El regidor recordó que este servicio se debe subvencionar a través de las tasas que pagan los ciudadanos con el recibo de las basuras. Bascuñana señaló que «el Ayuntamiento tiene que sufragar más servicios y no sólo ese y lo que hay que buscar es el equilibrio» que el alcalde oriolano quiere conseguir para no seguir asumiendo más gastos extra en este servicio. Para ello, anunció que ha encargado un estudio «en el que expertos y técnicos estudiarán en detalle los costes que conlleva el servicio de limpieza y recogida de basuras, las rutas que se hacen, el personal necesario o los vehículos que hacen falta para que ponga sobre la mesa las necesidades para mejorar el servicio y cómo optimizar los escasos recursos que tenemos para obtener un mejor servicio con menos coste».

El regidor popular contestaba así a las preguntas de los periodistas sobre la inversión prevista para este servicio en los presupuestos de 2018, que se prevé que se aprueben en marzo, y tras instarle directamente su compañero de gobierno, el también popular Dámaso Aparicio y edil de Limpieza Viaria, a que aumentara la inversión. Aparicio se dirigió al regidor y le requirió que «se dote de más inversión para la adquisición de nuevos vehículos y otras mejoras, como contenedores, porque es un servicio prioritario y estoy seguro de que en esos presupuestos irán las partidas necesarias para poder hacer mejoras». Guante que no recogió Bascuñana, quien prefiere optimizar los recursos y no hacer más inversión de la ya prevista.

Sin embargo, fuentes consultadas por este diario cuantifican en torno a los 5,5 millones de euros el dinero recaudado por la tasa de basuras y de podas, con la que se deben pagar los gastos de eliminación y recogida de residuos, algas y podas. En la actualidad las tasas cubren el servicio en estos momentos, lo que no quita que el gasto pueda incrementarse si las plantas de transferencia a las que se llevan los residuos aumentaran el coste del servicio (Orihuela paga 2,4 millones anuales a los vertederos de Murcia y Xixona donde lleva la basura).



Furgonetas

Bascuñana y Aparicio participaron juntos -algo que no es habitual por la rivalidad política que tienen- en la presentación de dos furgonetas que permitirán el traslado de los trabajadores de RSU y Limpieza Viaria a Orihuela Costa, acabando con el problema derivado de tener que pagar indemnizaciones a los trabajadores que demandaron al Ayuntamiento en 2012 reclamando el pago del desplazamiento por acudir cada día a trabajar a la zona del litoral, a 35 kilómetros, lo que estaba suponiendo unos 72.000 euros al año. El coste de las dos furgonetas, en renting, es de unos 12.000 euros al año incluido el mantenimiento, por lo que el ahorro es considerable.

El regidor lamentó el que el municipio tenga que llevar sus residuos a decenas de kilómetros «porque nos quita vehículos y encima se deterioran y se estropean porque deben hacer trayectos largos cuando se han diseñado para corto recorrido».

También señaló que quita horas a los trabajadores, cuya mitad de la jornada laboral la pasan en el recorrido para depositar los residuos, «y nos desorganiza el servicio gravemente y nos lo encarece todavía más y a eso el señor Manuel Pineda no le da solución y lleva 3 años así». «La medida más radical sería salirse del Consorcio de Residuos, pero tiene consecuencias que la desaconsejan, y lo que hace Pineda es airear las basuras de la comarca por toda la provincia de Alicante y la de Murcia».