Hijos de la Inmaculada convoca asamblea de socios ante la "polémica de la mantilla" del Encuentro

La junta directiva defiende que se refuerce la tradición y se abra a todos los vecinos "con independencia de la familia en la que haya nacido, sus recursos económicos o si es hombre o mujer" y no limitándola a la misma familia desde hace 80 años. La polémica está enfrentando a los propios miembros de la asociación en las redes sociales.Convoca la reunión "tras esperar pacientemente" a que se lo solicitaran.

La Asociación de Hijos de la Inmaculada ha salido finalmente al paso de la polémica suscitada por la decisión de sus junta directiva de modificar una de las tradiciones de la procesión del Encuentro del Domingo de Resurrección de Torrevieja, la retirada del velo de luto de la patrona, por parte de la misma familia desde hace 70 años. En un extenso comunicado indica que ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de la existencia "de una campaña de recogida de firmas" y una "reunión informativa (celebrada en la Sociedad Casino) que afecta a una decisión de esta asociación, la entidad -que ha guardado un respetuoso silencio durante todos estos días-". La entidad va a convocar una asamblea extraordinaria de socios -que se ha reducido a unos 250, tras la actualización realizada en los últimos meses-.

Para la misma fuente el acuerdo de la actual junta mantendrá en todo su sentido la "verdadera tradición de Torrevieja, con la única actualización" de que ahora se permite que "cada año sea una persona la que preste sus manos para, en nombre del pueblo de Torrevieja, retirar la mantilla de la Virgen con independencia de la familia en la que haya nacido, sus recursos económicos o si es hombre o mujer. Es el signo de los tiempos, el mensaje del Evangelio y la doctrina que asienta el Papa Francisco".

La entidad se pronuncia cuando el debate está comenzando a descontrolarse por completo en las redes sociales, además entre socios de la misma asociación - con miembros de la junta directiva saliente en contra la decisión de la actual y la participación de personas que tienen relevancia en el tejido social local, entre otros el actual director general de la Policía Local, Javier Mínguez Parodi, la exconcejal Mamen Mateo o el cronista oficial de Torrevieja, Francisco Sala-.

La Asociación de Hijos de la Inmaculada asegura que las familias Parodi y Mínguez, a las que identifica como impulsoras de la "campaña" "han disfrutado en exclusiva del privilegio que supone retirar la mantilla de La Purísima desde que la Patrona comenzó a participar en la procesión del Encuentro".

"Pese a que no lo digan, siempre ha existido una parte de la sociedad torrevejense -más de uno y más de dos, también socios de esta entidad- que han cuestionado el monopolio de este gesto". Y añaden "voces que se escucharon de nuevo después de la Procesión del Encuentro del pasado 2017, cuando Bernardo Mínguez Parodi volvió a protagonizar la retirada de la mantilla, pese a que varios años antes ya le "había cedido el testigo" a su hijo, Bernardo Mínguez Conesa. Un cambio que se llevó a cabo sin pedirle parecer a la Asociación".

La junta directiva asegura que esta "campaña" está "repleta de falsedades y presiones ningún impulsor de la misma se ha dirigido a esta Junta Directiva para nada, demostrando que lejos de perseguir algún tipo de diálogo, lo único que pretenden es aferrarse al privilegio que detentan. Tampoco se ha hecho uso de las posibilidades que contemplan los Estatutos para haber resuelto esta cuestión en el seno de la entidad".

La misma fuente quiere que quede "claro" que la decisión adoptada "sin ningún voto en contra por la Directiva de la Asociación es plenamente conforme a lo dispuesto en sus Estatutos, como lo demuestra el hecho de que no haya sido vetada por el Consiliario", el párroco representante de la iglesia en la entidad, "quien tiene esa facultad en los Estatutos para aquellos aspectos que afecten al culto público, a la parroquia y a materias de fe y costumbres". Una decisión, agrega la entidad, del mismo alcance a otras que han tomado todas las Juntas Directivas –también la actual– en sus casi 40 años de existencia.

El comunida, extenso y preciso, dice que "siendo Bernardo Mínguez Parodi vicepresidente de la Asociación y su prima, Encarnita Brotons Parodi, presidenta, decidieron -a nuestro juicio, acertadamnente- y en reunión de Directiva (como ahora se ha tomado esta nueva decisión), eliminar "la tradición" de que solamente fueran hombres quienes portaran a La Purísima durante toda la procesión del Encuentro. Una decisión que abrió la posibilidad de que más personas se pudieran acercar a la Patrona.

En el mismo sentido, añade la nota "parece olvidarse también que siendo Bernardo Mínguez Parodi vicepresidente de la Asociación y su prima, Encarnita Brotons Parodi, presidenta, decidieron trasladar la Novena de La Purísima a las fechas previas al día de su Solemnidad, rompiendo "la tradición" de Torrevieja de que su celebración se desarrollase del 9 al 17 de diciembre. Además la dirección de la Asociación dice que "entre los muchos sinsentidos que recoge el comunicado distribuido a algunos medios se pide que esta cuestión sea abordada por todos los colectivos católicos de Torrevieja". Sin embargo, no se planteó este casi "Concilio Vaticano-Torrevieja" -ironiza la junta, cuando "se tomaban otras decisiones que, como mínimo, afectan en el mismo grado a la tradición de Torrevieja".

En ningún momento existe por parte de la Junta Directiva "ningún ánimo contra nadie, mucho menos contra Bernardo Mínguez Parodi que ha venido siendo un importante activo de la asociación. Es el hecho excluyente y machista de que sólo sean hombres y de las familias Mínguez y Parodi quienes tengan que ostentar ese privilegio lo que motiva abordar este asunto, y además, no dejarlo al deseo de cualquiera, sino sistematizarlo en un reglamento", insiste la Asociación presidida por el periodista Antonio Aniorte. La Asociación, reitera, que "ha querido considerar la disposición que en estos años tuvo primero Bernardo Parodi Torres, y posteriormente sus nietos y biznieto, para retirar en exclusiva la mantilla a la Virgen. Por eso, se ha contemplado que los hijos/as de Bernardo Mínguez Conesa (último descendiente de la línea generacional que ha llevado a cabo esta tarea) podrán expresamente solicitar a la Asociación ser designados".

La campaña de recogida de firmas impulsada por las familias Parodi y Mínguez "se ha basado, en muchos casos, en la presión y la falsedad". Con vecinos que han sido "comprometidos desagradablemente para rubricar el documento sin ni siquiera leerlo". Firmas que dicen "ser de católicos de Torrevieja pero que se están llegando incluso a recabar en otros puntos de la comarca o entre personas que acuden exclusivamente a la ciudad a trabajar y que desconocen las tradiciones locales" y que representan un porcentaje "ínfimo" de la población.

"Hemos esperado pacientemente a que los impulsores de esta campaña hicieran uso del mecanismo de solicitud de una Asamblea General Extraordinaria (posibilidad que recogen los Estatutos). Al no producirse ninguna solicitud (ni tan siquiera de diálogo privado) y estando en el ánimo de este equipo dar todas las explicaciones oportunas y zanjar esta situación, la Junta Directiva convocará en los próximos días a los socios de la entidad a una reunión para someter el asunto a su consideración". De momento, no está claro si esa asamblea extraordinario recogerá solo el debate de la polémica o también una decisión final que se somtería a votación. Y recuerdan lo "importante": "Lo auténticamente importante es que el Domingo de Pascua, si el tiempo no lo impide, saldrá a las calles de Torrevieja el mismo Señor Resucitado en la Custodia, para encontrarse con La Purísima en presencia de san Juan Evangelista. Todo lo demás será irrelevante".