Deportes aplaza la Media Maratón hasta que se adjudique el contrato

El concejal de Deportes, Víctor Ferrández, anunció ayer el aplazamiento de la celebración de la Media Maratón, prevista para el último domingo de febrero, hasta que este servicio no cuente con una adjudicación a una empresa para que lo organice. El edil confirmó el aplazamiento después de que el concejal de la oposición del PP, Luisma Pizana, desvelara ayer que no había adjudicación y que la prueba, la más veterana entre los eventos deportivos que se celebran en la ciudad, con una trayectoria de 35 años, no está confirmada a día de hoy en los foros en los que habitualmente se inscriben los deportistas para esta carrera. Pizana (PP) desveló ayer la presentación de una moción en la que se solicita la continuidad de la celebración de la «Media Maratón Ciudad de Torrevieja». Añadió que «es conocido que el contrato con la empresa adjudicataria de la organización de la prueba ha finalizado y, a la vista de que en el perfil del contratante no aparece ningún tipo de procedimiento para adjudicar este servicio, el horizonte para la prueba es como mínimo inquietante».

El edil de Deportes, Víctor Ferrández, señaló que la prueba no puede celebrarse ese último domingo de febrero porque no se ha adjudicado el servicio de organización a una empresa y que se está trabajando en el pliego y que el municipio no va a realizar el evento deportivo sin que medie un contrato. Sí garantizó que en cualquier hay seguridad de se celebrará durante 2018 y que en 2019 regresará a su calendario tradicional. Añadió que el pliego incluye novedades como la creación de una prueba de 5 kilómetros, que se sumará a la Media Maratón y la de 10 kilómetros. El PP se preguntó por qué si se conocía un retraso que era tan evidente se ha estado «ocultando» pese a que muchos deportistas todavía tienen en previsión participar en la fecha habitual.