La Media Maratón 2018 de Torrevieja sin fecha al carecer de contrato

El edil Pizana lamenta que Deportes haya estado "ocultando" que carecía de contrato sin informar a los cientos de deportistas que todos los años participan en una prueba que suma 35 ediciones, y es la más veterana del calendario de eventos deportivos de Torrevieja.

El concejal Luis María Pizana (PP) ha comparecido ante los medios de comunicación para dar a conocer la presentación de una moción en la que se solicita la continuidad de la celebración de la "Media Maratón Ciudad de Torrevieja", además de poner en duda que se vaya a celebrar para el 25 febrero. Pizana ha recordado que esta prueba es el evento deportivo con mayor trayectoria ininterrumpida de la historia de la ciudad. En 2017 se celebró la 34ª edición y es considerada como de las pioneras en la provincia.

A un mes para la celebración de la que debería ser la 35ª edición de la histórica media maratón de nuestra ciudad, los portales especializados hace semanas que comenzaron a sacar la fecha de su calendario para 2018 y en los que todavía aparece lo hace como "fecha no confirmada" para el 25 de febrero, fecha en la que lo natural sería que se realizara puesto que tradicionalmente se ha celebrado el último domingo del mes de febrero como fecha fija.

Y ha añadido que "es conocido que el contrato con la empresa adjudicataria de la organización de la prueba ha finalizado y, a la vista de que en el perfil del contratante no aparece ningún tipo de procedimiento para adjudicar este servicio, el horizonte para la prueba es como mínimo inquietante".

Algo que ha confirmado minutos después el propio concejal de Deportes, Víctor Ferrández, a la hora responder a las declaraciones del PP. Ferrández, sin admitirlo de forma concreta ha indicado que lo más probable es que la prueba no pueda celebrarse ese último domingo de febrero porque no se ha adjudicado el servicio de organización a una empresa. El concejal ha dicho que se está trabajando en el pliego y que el municipio no va a realizar el evento deportivo sin que medie un contrato. También ha recordado que Deportes se ha enfrentado en las últimas ediciones con incumplimientos y problemas del anterior contratista.

Solo ha podido garantizar que la Media Maratón se celebrará durante este año sin indicar la fecha, y ha añadido que el pliego incluye novedades como la creación de una prueba de cinco kilómetros, que se sumará a la Media Maratón y la de diez kilómetros, en la misma jornada.

Por su parte, Pizana ha insistido en que si en estos momentos la convocatoria de la adjudicación ni tan siquiera aparece en el perfil del contratante o en su caso, el de contratos menores, es casi imposible que la prueba se celebre en esa fecha y se ha preguntado por qué se llega sin tiempo para la adjudicación para la fecha traidicional si se conocía la finalización del contrato desde hace dos años. El PP también se ha preguntado por qué si se conocía un retraso que era tan evidente se ha estado "ocultando" pese a que muchos deportistas todavía tienen en previsión participar en la fecha habitual. -sin convocar la adjudicación y si el contrato más importante que uno menor, todavía pueden pasar meses hasta la adjudicación-



En opinión del PP, esta secuencia es "una muestra más de la desidia, la incapacidad y la nefasta gestión del Ruinapartito" y se pregunta "a ver de qué manera le echan la culpa de esto al Partido Popular cuando se encontraron con un contrato adjudicado con vigencia para las ediciones de 2016 y 2017".

Luis María Pizana ha recordado que además, "hace muchos años se visualizó el potencial que tenía una prueba de este tipo como elemento diversificador de la oferta turística de Torrevieja, pudiendo incluso situarla como el origen de la apuesta por el turismo deportivo". A ello, "debemos sumarle el potencial efecto desestacionalizador que supone congregar en temporada baja alrededor de 2.000 corredores junto con sus acompañantes y el público que disfruta de la prueba, junto con el impacto económico que ello genera tanto a nivel de pernoctaciones, como de comercio o de hostelería".



Otras pruebas

El edil popular lamenta "la tristeza que me produce como torrevejense, como aficionado y como participante en este tipo de pruebas ver en las últimas semanas las múltiples referencias en todo tipo de redes sociales y foros sobre la celebración o no de la prueba, sobre la imposibilidad de inscribirse o, sobre todo, acerca de las alternativas existentes para la fecha que hasta este momento ocupaba Torrevieja para que corredores que deseaban venir a nuestra ciudad se marchen a gastar su dinero a otros lugares. Por no hablar de que la página web www.mediomaratontorrevieja.es/ se ha convertido en una tienda on-line".