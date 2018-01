La junta directiva se mantendrá firme en su decisión

? La junta directiva de la Asociación Hijos de la Inmaculada no se ha pronunciado oficialmente, aunque este diario ha podido conocer que no tiene intención alguna de modificar su resolución, amparada por los estatutos y respaldada por unanimidad de la junta-los críticos mantienen que los estatutos no permiten decidir sin la asamblea-. La junta directiva, con la decisión, ha querido abrir la tradición a más vecinos, sin limitarla a los componentes solo masculinos de una misma familia durante 70 años.