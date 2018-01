La aprobación de presupuestos se retrasa a la última semana del mes

La oposición ha presentado varias reclamaciones a la aprobación inicial de los presupuestos del Ayuntamiento de Torrevieja para este año. El pleno aprobó inicialmente las cuentas el 29 de diciembre. El plazo de presentación de alegaciones se agota mañana jueves, jornada en la que se celebra el pleno ordinario de este mes -el jueves de la semana que viene es día 1 de febrero-.

Por lo que no hay margen para abordar esas alegaciones en la sesión ordinaria. Algo que implica la convocatoria de una sesión extraordinaria para la próxima semana, probablemente a principio de semana. No habrá debate de aprobación del propio presupuesto. Solo se dará cuenta de esas reclamaciones de los partidos, que además van dictaminadas previamente por los técnicos y que si no son estrictamente de carácter contable no se tienen en consideración.