Más de mil firmas rechazan la "ruptura" de la tradición en la procesión del Encuentro

Entre los convocantes figura la hasta hace unos meses presidenta de la Asociación, Encarnación Brotons. La junta directiva de los Hijos de la Inmaculada, que advierte de que mantendrá "su postura firme" a la decisión adoptada, aprobó designar cada año a una personalidad relevante para realizar el gesto simbólico con el argumento de abrir la celebración a todos los vecinos sin limitaciones de sexo o condición. El millar de firmas se ha recogido en menos de una semana.

Un grupo de vecinos de Torrevieja ha convocado para mañana a las 20 horas en la Sociedad Casino una reunión "abierta" por "el respeto a las tradiciones que modelaron nuestros mayores". Según los convocantes, la actual junta directiva de la Asociación Hijos de la Inmaculada "pretende, de forma unilateral, sin búsqueda de consenso y sin competetencia alguna para ello, según sus propios estatutos, romper con la tradición iniciada en los años 40 del s. XX por Bernardo Parodi Torres y continuada hasta hoy por su nieto Bernardo Mínguez Parodi", de retirar la mantilla de la Virgen Inmaculada el Domingo de Resurrección. Esta reunión está convocada por Cayetano Bernabé, Encarnita Brotons (expresidenta de la asociación), Francisco Sala, Manuel Morales, María Muñoz, Adolfo Rodríguez, María Eugenia García y Javier Mínguez.

En opinión de las mismas fuentes "muchos ciudadanos de Torrevieja constatamos que se ha faltado el respeto a la persona de Bernardo, entendemos que no son competentes juntas directivas para destruir elementos muy queridos del patrimonio colectivo, muy anteriores a la existencia de las actuales asociaciones". Aseguran que este grupo de católicos y ciudadanos de Torrevieja hemos reunido en tiempo brevísimo, menos de una semana, un millar de firmas de rechazo a tan desafortunada iniciativa. A fecha presente, no se constata voluntad de cambio en los promotores del desatino, razón por la que hemos decidido convocar a los católicos y pueblo de Torrevieja a una reunión de revisión de la situación, análisis y nuevas medidas a adoptar". La reunión tendrá lugar en las dependencias de la Sociedad Cultural Casino de Torrevieja, a las 20:00 horas del miércoles 24 de enero.

La misma fuente reitera su "firme voluntad y compromiso personal para preservar las tradiciones consolidadas en torno a la Procesión del Encuentro y rechazamos una imposición adoptada sin soporte legal, que supondría, de llevarse a cabo, la destrucción del patrimonio religioso y cultural torrevejense, generando conflicto y división entre los torrevejenses por primera vez en 80 años".

Imagen de uno de los actos del 50 aniversario de la coronación canónica de la Patrona



La Asociación de Hijos de la Inmaculada, que recientemente ha renovado su junta directiva, emitió el lunes de la semana pasada un comunicado en el que anunciaba los actos de la Candelaria ligados a la Patrona, y este cambio, además de otro que no ha desvelado, en la procesión del Encuentro del Domingo de Resurrección, la única en la que participa la imagen de la Patrona, y quizá, la más singular y antigua con diferencia, por propia de la semana santa torrevejense, que en la mayoría de sus actos bebe de muchas fuentes de otras expresiones religiosas del país, desde que se recuperaran los acto pasionales en los años ochenta. Dos días después "un grupo de católicos", en un comunicado con varios nombres relevantes de la propia asociación, anunciaron su rechazo a la medida, criticando duramente la junta directiva.

La dirección del colectivo no se ha pronunciado oficialmente, aunque este diario ha podido conocer que no tiene intención alguna de modificar su resolución, amparada por los estatutos -los críticos con la decisión aseguran que es justo al contrario, que los estatutos no permiten a la directiva actuar de esa forma-. La junta directiva, con la decisión, ha querido abrir la tradición a más vecinos, sin limitarla a los componentes masculinos de una misma familia -en 70 años ninguna mujer ha retirado el velo-.