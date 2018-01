El Consell premia como "ejemplar" al Ayuntamiento de Torrevieja por sus actuaciones ambientales

Entre otros proyectos, figura el programa de rutas ecoturísticas, la repoblación del Molino del Agua, la recuperación de la duna urbana en La Mata, los ciclos de junio medioambiental, la puesta en marcha de la microreserva de jarilla de cabeza de gato o el plan para rescatar a fauna marina varada en las playas.

Los V Premios Biodiversidad y Sociedad reconocen el trabajo de la Concejalía de Medio Ambiente al conceder a Torrevieja el "Premio al Ayuntamiento Ejemplar" por su implicación en el estudio, difusión y gestión de la conservación y conocimiento de la biodiversidad de su término municipal. La edil delegada del área, Fanny Serrano, ha anunciado en rueda de prensa la concesión de este premio que se entregará el próximo viernes en el Centro de Educación Ambiental de Sagunto.

La concejala ha informado de la concesión de este reconocimiento enumerando el extenso catálogo de actividades, eventos y programas que la concejalía de Medio Ambiente ha venido desarrollando a lo largo de estos dos últimos años y que han sido valorados por los servicios de la conselleria para otorgar dicho galardón, reconociendo al Ayuntamiento de Torrevieja como "una de las entidades clave en la conservación de la biodiversidad valenciana".

En su comparecencia ha citado las actuaciones que se han desarrollado a lo largo de este periodo como las revegetaciones de jarilla cabeza de gato, la declaración de microrreserva de dicha especie en Cabo Cervera, la erradicación de flora invasora, restauración ambiental de las dunas del paraje natural municipal Molino del Agua y la eliminación de la madera quemada de dicho paraje. Igualmente, se ha referido a la recuperación de especies de flora amenazadas en la duna urbana bautizada como "A.J. Cavanilles" en La Mata, al programa de rescate de fauna silvestre -con el protocolo y asistencia a los varamientos de fauna marina- y al seguimiento que se ha hecho en Torrevieja de la mortandad de las nacras, colaborando con el Ministerio para captar larvas y buscar ejemplares adultos vivos.

Entre los programas ha mencionado también al plan de recuperación de murciélagos -intensificado ahora, pero con origen en mandatos anteriores-, con el que se han instalando cajas nido -este año se ha incluido su instalación en el IES Mediterráneo, lo que amplía el efecto educativo del programa-, la campaña de anillamiento de la colonia de gaviotas Audoin -iniciativa que se remonta a varios mandatos-, el seguimiento y la recogida de datos de avistamiento de cetáceos.

Además, desde el área que dirige la edil se han implantado las rutas ecoturísticas guiadas por monitores medioambientales por el Parque Natural. "Durante este año se ha consolidado esta oferta mediante la adjudicación de un contrato de prestación de servicios por cuatro años con posibilidad de un prórroga de dos", ha dicho la edil, quien ha añadido que el parque también ha sido escenario de conciertos de habaneras y de música clásica. La concejalía participa activamente en la Junta rectora del Parque formando parte de las distintas comisiones configuradas para la mejor gestión de dicho espacio natural

Serrano también se ha referido al programa de educación ambiental en las playas de Torrevieja durante toda la temporada estival, a la liberación de tortugas bobas en la playa de La Mata, o al ciclo "Junio medio ambiental" en el que se han proyectado documentales sobre naturaleza, películas de temática medio ambiental para público adulto e infantil, charlas y coloquios con personajes de reconocido prestigio.

También se ha detenido en el programa ambiental "Mare Natura" del IES Mare Nostrum, en la ampliación del ámbito del paraje natural Molino del Agua que completan el extenso catálogo de actividad del área con "tantas otras pequeñas cosas con las que día a día contribuimos a que nuestra naturaleza esté un poco más cerca de los ciudadanos", ha afirmado.

La concejala ha agradecido al "reducido pero batallador equipo de Medio Ambiente –formado por los trabajadores municipales Mariano Lara, Javier Nieto y el biólogo Juan Antonio Pujol- su inmenso e incansable trabajo para conseguir que Torrevieja sea reconocida por su mayor riqueza: los valores medioambientales. En relativamente poco tiempo hemos conseguido que Torrevieja sea un referente medioambiental, es evidente que gran parte de los programas llevan años desarrollándose por los técnicos municipales pero faltaba, y eso es una realidad que no voy a descubrir ahora a nadie, la implicación política. Ahora hay equipo y voluntad política. No me puedo sentir más orgullosa ni más satisfecha de la labor realizada, pero no vamos a parar sino que vamos a ir a más".

La edil ha reconocido que "es un orgullo recoger este galardón, promovido por la Generalitat Valenciana, que premian cada año el esfuerzo de entidades públicas y privadas en la protección de los entornos naturales y la fauna". El acto oficial de entrega se celebrará en el Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana (CEACV), en Sagunto. Realizará la entrega el secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, Julià Álvaro. Los galardones se conceden en otras cuatro categorías, pero Torrevieja es el único premiado en la suya, como administración local.