Y Almoradí tiene otra estrella de la música de 9 años

? Hablar de Alexandro García Antolinos es hablar del genio de la trompa que con tan sólo 9 años ha revolucionado la forma de tocar este instrumento. Este joven almoradidense, alumno del Conservatorio de Orihuela, acumula más de una docena de títulos y distinciones. No hay certamen al que se presente que no salga con una medalla o diploma bajo el brazo. Su última interpretación fue el pasado domingo ante la Real Orden de San Antón. Y no defraudó.