Orihuela alcanza los 26,4 grados, la máxima de los últimos 45 años

¿Ha hecho calor en Orihuela? Sin duda, así lo explica el oriolano Pedro J. Cascales, quien explica que se ha dado una "situación meteorológica plenamente anticiclónica, con cielo totalmente despejado, flujo de viento cálido y seco de dirección oeste o poniente y termómetros disparándose al alza, siendo el litoral mediterráneo de España la zona más cálida de toda Europa durante estas jornadas". Y hace sólo un año, estaba nevando en el litoral de la Vega Baja.

En Orihuela, hace 45 años que el mercurio no subía tanto durante un mes de enero. Hoy, la temperatura máxima de 26,4ºC se ha alcanzado a las 15:31 horas. "Cifra térmica impropia para estas fechas, pero no extraordinaria, ya que hay antecedentes superiores", explica el meteorólogo. En la serie histórica de la capital de la Vega Baja del Segura (1965-2018) se registraron 29,0ºC el 22 de enero de 1966; 28ºC el 27 de enero de 1967; 28ºC el 15 de enero de 1968; 28ºC el 19 de enero de 1969; 27ºC el 5 de enero de 1970; 27ºC el 29 de enero de 1973. "Por tanto, hoy es el séptimo día más cálido de enero desde que se registran datos en Orihuela", pero bien es cierto que hacía 45 años que no se producía este fenóimeno.

Otros datos de temperatura máxima hoy en nuestra comarca: Dolores 26,0ºC; Redován 25,8ºC; San Bartolomé 25,6ºC; La Campaneta 25,4ºC; Guardamar del Segura 25,3ºC; Rincón de Bonanza 25,3ºC; Torrevieja 25,0ºC.

Previsión

¿Qué tiempo nos espera durante los próximos días en Orihuela y Vega Baja? Según explica Pedro J. Cascales, "continuaremos con predominio de cielo poco nuboso o despejado, pero ya no hará tanto calor. Se seguirán rondando y/o superando los 20ºC en las horas centrales, pero se activará el régimen de brisas en horas vespertinas, frenando el ascenso de los termómetros, especialmente en zonas costeras. Con la aproximación del fin de semana, la tendencia es que vaya aumentando la nubosidad, e incluso podríamos tener un episodio de lluvias para despedir el primer mes del año. Existe bastante incertidumbre en esta última cuestión". Pedro J. Cascales dirige la página MeteOrihuela.