Pilar de la Horadada instala tres desfibriladores gracias al dinero recaudado por un residente

El vecino reúne 6.500 euros entre sus clientes, la mayoría extranjeros, para convertir al municipio en cardiosaludable.

Hay historias que vuelven a reconciliar con la bondad del ser humano. En Pilar de la Horadada, un residente británico afincado en Pinar de Campoverde se ha convertido en uno de esos héroes anónimos que ayudan desinteresadamente a que los demás vivamos mejor. Su nombre, James Thomas Mcgril y ha conseguido recaudar 6.560 euros entre los vecinos de esta urbanización, en su mayoría extranjeros jubilados que quieren pasar sus años dorados con buen tiempo y rodeados de naturaleza y campos de golf. El dinero recaudado ha permitido comprar tres desfibriladores, aunque está prevista la instalación de otros seis más en todo el municipio, los primeros con los que cuenta Pilar de la Horadada, que gracias a este gesto solidario se ha convertido en municipio cardiosaludable.

Su historia tiene un trasfondo detrás. James Thomas regenta un bar en Pinar de Campoverde. Un fatídico día, uno de los clientes que solía frecuentar su local se sintió indispuesto. Fueron unos minutos angustiosos que para este vecino, según cuenta, le parecieron horas. La ambulancia tardó en llegar y cuando los sanitarios por fin entraron por la puerta del bar ya no había nada que hacer. Su cliente había muerto de un ataque cardíaco.

Un suceso que impactó a este residente británico que en inglés, apenas sabe chapurrear alguna palabra en español, cuenta que «me quedé en shock y muy impotente por no poder hacer nada, los médicos dijeron que en este tipo de infartos cuenta mucho el tiempo que se tarda en atender a la persona». Se quedó con esto último y cuando le contó la terrible vivencia a su hija, enfermera en Inglaterra, le habló de los desfibriladores. «Me dijo que estos aparatos evitan muchas muertes y pregunté en el Ayuntamiento dónde estaban instalados». Su sorpresa llegó cuando le dijeron no sólo que en todo el municipio no había instalado un solo desfibrilador, sino que el Consistorio no tenía dinero para comprarlos.

Aún impactado por la imagen de su cliente fallecido, que no se puede quitar de la cabeza, decidió organizar una serie de galas benéficas en su local con la intención de recaudar el dinero suficiente para comprar un desfibrilador para Pinar de Campoverde. No esperaba la reacción de sus vecinos quienes se volcaron en las rifas consiguiendo recaudar más de 6.000 euros en muy poco tiempo. «Se hizo primero una gala y ya allí se recaudaron 2.500 euros y en la segunda se desbordó», cuenta. Su gesto ha permitido comprar tres desfibriladores que ya se han instalado en la urbanización de Pinar de Campoverde, concretamente en el complejo deportivo de la piscina municipal, en el centro de la Avenida del Pino y en la entrada a la zona comercial. Uno de ellos junto a su taberna donde, aunque espera no utilizarlo nunca, está ya preparado para atender a un infartado.

Manejo



Son los primeros pero no los últimos ya que está prevista la instalación de otros seis en diferentes puntos de Pilar de la Horadada, que pagará el Ayuntamiento más adelante. Ahora llega la segunda parte, su manejo, nada sencillo para no iniciados y es aquí donde entra en juego el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Sanidad que impartirá cursos gratuitos sobre su uso y manejo tanto a los trabajadores municipales como a cualquier vecino que quiera aprender a utilizar los desfibriladores. «Los cursos serán en español pero la hija de James Thomas, que es enfermera, se ha comprometido a darlos en inglés cuando esté en la urbanización de vacaciones, son muy solidarios», explica la edil de Sanidad, Mayte Valero.

Los dispositivos instalados permitirán actuar de manera rápida a los vecinos en el caso de un episodio de muerte súbita o parada cardiorrespiratoria. Una iniciativa que puede salvar muchas vidas de pilareños y residentes gracias a la solidaridad de la comunidad extranjera de Pilar de la Horadada.