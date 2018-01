El PP acusa al gobierno de llevar «instalado en la falta de previsión» desde 2015

El edil Luis María Pizana (PP) lamentó ayer que «a día de hoy Torrevieja todavía no cuente con una programación cultural para los primeros meses del año, algo que se deja notar claramente en la vida que desgraciadamente hoy no tienen las calles de Torrevieja los fines de semana», según interpreta el edil. Soledad y falta de apertura de comercios y actividades que no ocurría, a su juicio, en anteriores mandatos. Para el concejal popular se trata de la «enésima constatación de la desidia del ruinapartito y de lo poco que les interesa la cultura como que nuestra ciudad tenga vida».

Pizana calificó como «inaceptable» que más de dos años y medio después de la toma de posesión del equipo de desgobierno», este continúe instalados «en la más absoluta falta de previsión».