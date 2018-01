Orihuela sin Barreras: «No les importamos nada, somos molestos»

«No solo no hemos avanzado, hemos retrocedido 10 años», se quejan.

Que Orihuela Sin Barreras no está satisfecha con la gestión del equipo de gobierno y, en especial, sobre el trabajo que se realiza a través de la Mesa de la Accesibilidad, es una realidad que ayer volvió a quedar patente cuando el colectivo llegó a asegurar, en un balance de este mandato, que la única utilidad que ha tenido la misma ha sido el ser un «procedimiento para tener distraídas a las asociaciones y, efectivamente, así ha sido».

El colectivo dice que los resultados desde finales de 2015, «han sido desastrosos. No solamente no hemos avanzado sino que hemos retrocedido como diez años en el tema de accesibilidad. No se ha solucionado las licencias de Apertura por el sistema de declaración responsable, algo que venimos pidiendo desde el 2012. La excusa es que no hay una brigada de inspección y el culpable es la Administración por dejación de funciones». Añaden que «no se ha hecho nada en la accesibilidad y problemas existentes en el Teatro Circo y la Lonja, que quedó para ejecución en el anterior mandato. Solo se ha hecho un estudio por el técnico correspondiente y ahí está paralizado. Hoy los problemas se han acentuado, no nos permiten la ubicación de la silla de ruedas. Hay tantas deficiencias que se necesitaría una entrevista exclusiva para hablar del tema».

El colectivo recuerda que «tenemos desde 2012 pedida la modificación de la Ordenanza de Terrazas (ocupación de vía pública). ¡Debe ser complicadísimo! ¡cuánta incompetencia! Sin embargo, en el plazo de 24 horas se puede modificar cualquier otra si se tiene interés, por ejemplo, el IBI. Están incumpliendo totalmente las normativas vigentes de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Por parte de Urbanismo hay un descontrol total de la ocupación de vía pública. No podemos culpar a los empresarios que buscan sus intereses porque la responsabilidad es de quienes administran nuestros bienes y anteponen beneficios particulares a los derechos de toda una ciudadanía».

También recuerdan que «no hemos podido conseguir todavía, tras años pidiéndolo, que conste la accesibilidad del municipio en la página web, algo muy importante para el turismo. Hemos sufrido y seguimos sufriendo desplantes y plantones por parte de concejales delegados. Se cambian delegaciones y seguimos actuando igual. Todos saben lo que está ocurriendo porque los temas se llevan reiteradamente a las mesas». El colectivo sigue sin «transporte accesible, somos tercermundistas en este sentido. Nadie ha mediado para conseguir tener trenes de cercanía accesibles».

En el amargo escrito añaden que «sabemos que la discapacidad y consecuentemente la accesibilidad, es un tema que a la clase política solo les preocupa en fechas de elecciones porque un voto es un voto. Solo podemos reconocer que en las obras realizadas en los Andenes se ha respetado la accesibilidad. Es normal que así ocurriera dado que se trata de una obra nueva. No nos engañemos más con reuniones trimestrales y otras sectoriales. Nos gustaría que tuviesen el valor de decir claramente que no les importamos nada y somos molestos».