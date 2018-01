El alcalde pidió adherirse al Plan Edificant sin saberlo la edil de Educación ni su partido

Critica al conseller por desatender sus competencias y «pasarle el marrón» al ayuntamiento.

Lo ocurrido ayer en al Ayuntamiento de Orihuela da cuenta de hasta qué punto están rotas las relaciones entre miembros del grupo del Partido Popular (PP), que lidera el gobierno. El alcalde, Emilio Bascuñana, convocó a los medios para anunciar la adhesión del consistorio al Plan Edificant del Consell, que promueve la construcción de infraestructuras educativas. El regidor dijo que él mismo solicitó en diciembre al secretario que iniciara el trámite. Sin embargo, no contó con la concejala de Educación, Begoña Cuartero, que ayer acudió a la rueda de Prensa y se enteró de ese extremo al mismo tiempo que los periodistas. Bascuñana tampoco había comunicado nada a la ejecutiva local del PP, que acordó el pasado lunes impulsar la unión del Ayuntamiento a este programa cuando, en realidad, él ya había iniciado la gestión un mes antes.

El alcalde de Orihuela aseveró que acepta la adhesión al Plan Edificant porque no le queda otra opción. Dijo que esta maniobra del conseller Vicent Marzà obliga a los ayuntamientos a «pasar por el aro» si quieren solucionar los problemas de sus dotaciones educativas. En ese sentido, aseguró que lo que se hará es dar presupuesto a los consistorios para ejecutar la reparación o construcción de centros pero será la administración local la que tenga que redactar los proyectos, sacarlos a licitación, hacer seguimientos de las obras y hasta financiar posibles sobrecostes.

«Para la Conselleria es una jugada magistral, sus funcionarios estarán relajados, no asume sus competencias y todo el esfuerzo es para el Ayuntamiento... al que le pasa el marrón. Es una trampa descarada y un abuso... pero yo voy a utilizar todos los instrumentos a mi alcance para solucionar los problemas de Orihuela», prosiguió el regidor.



IES Tháder

En total, se han cursado solicitudes para reparar 25 centros educativos del municipio «por orden de prioridad», añadió el regidor. Bascuñana explicó que en el primer puesto está la obra de ampliación del IES Tháder para acabar con los barracones y, en segundo, la reforma de la Escuela de Arte, que tiene parte del edificio apuntalado. Tampoco en esta cuestión el alcalde ha consensuado nada con la edil de Educación, que se enteró ayer de cuáles son las obras que, según el regidor, hay que priorizar en Orihuela. El primer edil añadió igualmente que ya se está haciendo una modificación de la clasificación de las parcelas rústicas junto al IES Tháder para poder construir allí la ampliación ya que, según él, el gobierno anterior ofreció fincas rústicas sobre las que no se puede construir directamente.

Emilio Bascuñana justificó que si en noviembre su gobierno votó en negativo a una moción del PSOE sobre el Plan Edificant era porque se proponía «la adhesión de forma incondicional» y, sin embargo, no se conocía la letra pequeña, es decir, qué papel jugaría el Ayuntamiento en todo este asunto.

Tras eso, dice que acudió a Valencia a una reunión en Conselleria para conocer más detalles, aunque no todas sus dudas quedaron despejadas. «En diciembre me reuní con las Ampas de diferentes centros y dí instrucciones a secretaría para entrar en la web y solicitar la adhesión», prosiguió. Esa solicitud no llegó a la Conselleria hasta ayer por las «dificultades» que entrañaba el trámite, puesto que «se tuvo que pedir ayuda incluso a los informáticos», concluyó.