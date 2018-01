La Feria de Sevillanas vuelve a mayo para evitar reparos de Intervención

La falta de contrato obligó a su celebración el pasado año en el «Puente del Pilar».

La junta de gobierno local tiene previsto hoy aprobar el inicio del expediente para la adjudicación de la celebración de la Feria de Sevillanas. Nada llamativo en el epígrafe, ni tan siquiera si fuera por una anticipación a la hora de iniciar la instrucción del expediente, considerando la lentitud y las dificultades de la gestión municipal. Sin embargo, el enunciado del orden del día reubica estos populares actos festivos en mayo. Su fecha tradicional desde que comenzaron a programarse hace tres décadas. En 2017, no sin polémica, el equipo de gobierno anunció la feria para mayo. Semanas antes del evento tuvo que anunciar que se aplazaba porque el contrato no iba estar cerrado para ese momento, y se negaba a autorizarlo con informes de reparo. Finalmente se realizó, por primera vez con un contrato unificado en tiempo y forma, durante el puente del Pilar del pasado mes de octubre, con éxito de público y buen tiempo. Festividades tiene ahora cinco meses para completar un expediente al que, al menos ahora, le tiene «pillada» la medida. Es decir, sin grandes modificaciones, se puede concretar un pliego técnico y jurídico similar al anterior, que superó los cien mil euros de coste para las arcas municipales. Incluso, lo más probable, es que concurra la misma para hacerse con el servicio, Horizonte Musical, mercantil muy habitual en las contrataciones del ámbito de festividades y cultura en los ayuntamientos de la provincia. La dificultad a la hora adjudicar este contrato está en que para eventos con la misma periodicidad fija al año, los técnicos municipales, siguiendo el criterio legal, reclamaban hasta que se realicen adjudicaciones por varias anualidades. El criterio es agilizar la tramitación, con una única adjudicación por varios ejercicios y ahorrar costes. Eso exige un concurso abierto de entidad y una tramitación larga. El equipo de gobierno pudo salvar este escollo en octubre precisamente con el argumento de que la fecha no era la misma que la habitual. La de octubre salió mejor de lo esperado e incluso hubo voces que pidieron que se quedara en ese mes. Ahora de nuevo se plantea en mayo.