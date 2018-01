El alcalde dice tras ser denunciado que siempre da información a la oposición

Torrevieja

El alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes), aseguró ayer que ha sabido por los medios de comunicación que le ha citado en el juzgado como investigado, pero que hasta la fecha no ha recibido ninguna notificación. El primer edil dijo que está «deseando conocer el contenido de esa citación para solicitar información del correspondiente expediente» y se ha mostrado «completamente confiado» y «tranquilo y esperando a que me digan de qué va el tema». Si tal y como parece la citación hace referencia a la solicitud de información por parte de la oposición, Dolón ha dicho que «no hay inconveniente en darla y estoy facilitando en todo lo posible que así sea. Otro tema es que quienes tienen que dar la información tengan suficiente capacidad, haya suficiente personal o puedan dedicarse en ese momento determinado a cumplir con ese precepto legal. Pero por parte de alcaldía y del Gobierno Municipal hay unanimidad en que hay que facilitar todo lo que se nos pide con los plazos que la ley establece, con esa limitación, que pueda darla en ese momento concreto el departamento correspondiente.

«Estoy deseando que hagan la citación para conocer el expediente, contestarlo, resolverlo y aclarar todo lo que haya que aclarar. Total tranquilidad porque bajo ningún concepto desde alcaldía ni desde el Equipo de Gobierno se ha dado ninguna orden para limitar el derecho a la información de la oposición sino todo lo contrario».

Dolón dijo que no tiene constancia de que Torrevieja haya sido calificado como un Ayuntamiento «hostil» por parte del Síndic de Greuges. «A veces la contestación no coincide con la voluntad del que hace la queja». El Síndic dice que se conteste, «pero a veces la respuesta no es la que satisface al que hace la petición, el técnico puede decir que lo está mirando, que la consulta es muy genérica y hay que concretar»,dijo.

También aclaró que cuando era oposición y no se respondía a sus preguntas en el pleno recurría un procedimiento contencioso administrativo, por ejemplo para conocer las retribuciones de los cargos públicos, nunca a la vía penal -como ha mantenido el PP.