El PP pone en evidencia el lamentable estado de la senda de madera de La Mata en Torrevieja

Los agujeros de la tablas provocan caídas de paseantes y los bares "hacen apaños" para reponer tablones. Gil Rebollo recuerda que el equipo verde reponía los tablones en anteriores mandatos, algo que, asegura, no se hace desde 2015.

El concejal José Eduardo Gil Rebollo (PP) ha denunciado hoy públicamente el estado "de abandono" en el que se encuentra La Mata y en especial la senda peatonal de esta playa, y "advertir que no vale excusarse en que la responsabilidad del mantenimiento de la misma corresponde al Ministerio de Medio Ambiente". Gil Rebollo ha mostrado el acuerdo firmado en 2002 entre el Ayuntamiento de Torrevieja y el Ministerio de Medio Ambiente en el que la administración local se comprometía a mantener todo el paseo marítimo.

El Ministerio solo ha actuado en los últimos años en las zonas de este paseo no afectadas por las dunas, con pavimento de sólido y para evitar problemas generados por los temporales y evacuación de lluvias, con inversiones de mayor entidad.

El edil ha mostrado documentación que "deja en evidencia las promesas incumplidas del equipo de gobierno y en especial de su concejal de Playas, Javier Manzanares". Entre otros documentos un escrito del concejal de Playas con fecha 31 de agosto de 2015, en el que solicitó autorización a la dirección provincial de Costas para la realización del Taller de Empleo "Laguna de la Mata" especialidad de Carpintería, Pintura y Archivo con el fin de reparar la senda peatonal.

Con fecha 18 de septiembre de 2015, desde la dirección provincial de Costas se procede a autorizar la realización de este taller para la sustitución de todos los tramos en mal estado, "sin embargo y por desgracia este Taller no solo no se llevó a cabo, sino que en los casi tres últimos años no se ha realizado actuación alguna en la senda peatonal", según el edil. El taller no se llevó a cabo porque los contratos de material, con concursos abiertos, se estaban ultimando cuando el taller ya había concluido.

Además, el pasado 31 de marzo de 2017, ante las quejas recibidas en la dirección provincial de Costas de distintos usuarios, esta dirección le recuerda al concejal de Playas a través de escrito remitido al municipio que "es competencia del Ayuntamiento de Torrevieja, el mantenimiento y conservación de la senda peatonal y no del Ministerio de Medio Ambiente" y le invita a realizar "las actuaciones pertinentes". En los últimos meses colectivos de La Mata han llevado a cabo acciones reivindicativas para llamar la atención del mal estado de la senda.

El paseo de La Mata cuenta con unos 1.800 metros. Entre Cabo Cervera y la avenida de Soria, unos mil metros, es ahora una senda con pavimento sólido, sometida a distintas obras de conservación, con inversiones importantes por parte del Ministerio de Medio Ambiente a lo largo de los años, para evitar su deterioro y mejorar su mantenimiento, al tiempo que se conservaba el sistema dunar. Entre la Avenida de Los Europeos y el canal de las salinas, junto al límite de Guardamar, discurre una senda peatonal de tablones de madera, paralelo al mar y la playa a lo largo de 800 metros, que es la que está deteriorada. En esta zona hay numerosos locales de restauración, que incluso realizan sus propios "apaños" para evitar que las tablas se suelten. Hay quejas por caídas y la mala imagen de la senda. Eduardo Gil ha explicado que en ateriores mandatos una brigada de carpinteros del equipo verde municipal realizaba el mantenimiento periódico y sustitución de las tablas. Normalmente este equipo sí está actuando en otras zonas de la ciudad, como el paseo del dique de Levante.