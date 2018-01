Torrevieja lleva la Diputación al juzgado por un plan «clientelar»

El Ayuntamiento ha interpuesto un recurso contencioso administrativo al Plan Vertebra de la Diputación de Alicante por entender que «discrimina a Torrevieja» y que representa un reparto de los fondos de la Diputación «arbitrario y clientelar, cargado de contenido político» que representa el modo en el que el PP viene gestionando las administraciones públicas. El alcalde José Manuel Dolón explicó ayer: «Hicimos una denuncia pública y las correspondientes alegaciones al Plan Vertebra que más que vertebrar lo que hace es fomentar y primar a los ayuntamientos gobernados por el PP y dentro de esos a los de conocidos cargos públicos en la Diputación». El primer edil subrayó además que la iniciativa judicial «ha sido debidamente analizada y estudiada por el equipo de Gobierno», que puso los hechos en conocimiento del gabinete jurídico que representa al Ayuntamiento.

Según la misma fuente, se ha llegado a este punto tras no haber admitido el presidente de la Diputación las alegaciones presentadas en su momento por el Consistorio que contenían «la propuesta de varias actuaciones dirigidas a la renovación del alumbrado público de distintos puntos del casco urbano, de La Mata y de diferentes urbanizaciones del término municipal, documentación que se aportó, adjuntado la memoria valorada y el detalle de dicha actuación».





Demanda



La demanda se presentó el pasado 29 de diciembre y el alcalde dijo que es el resultado de un «reparto injusto, arbitrario y caciquil de los fondos de la Diputación de Alicante». El alcalde destacó que ya hay «una corriente importante contraria a esa arbitrariedad», en ese sentido citó la subvención concedida a Bussot por la Diputación que ya ha sido recurrida en los tribunales y que ha sido admitida a trámite. Lo que para el Dolón demuestra que «no estamos solos» y que se trata de «una distribución de fondos como algo arbitrario que vulnera el principio de igualdad y fundamentalmente con un tema tan importante como es la transparencia. Esperamos que los tribunales nos den la razón porque creo que la tenemos».

Muy claro



Para Dolón «está muy claro el por qué la Diputación se ha negado rotundamente a suscribir el Fondo de Cooperación, puesto en marcha por el Gobierno Valenciano, cuyos únicos criterios eran la igualdad, la proporcionalidad, el equilibrio y la transparencia» y con el que se hacía un reparto de fondos en el que se asumía que «todos los municipios tenemos los mismos derechos, las mismas necesidades y que no tenemos que ser excluidos».

Con esta denuncia, aseguró se quiere «restituir el derecho del pueblo de Torrevieja para tener acceso a este tipo de ayudas, ese tipo de actuaciones ya están superadas, no pueden seguir por esa vía, es una presunta corruptela el hecho de hacer un reparto injusto, no transparente, no democrático, no igualitario, ni proporcional». En caso de que un juzgado diera la razón al Ayuntamiento sobre la supuesta irregularidad del plan, la aplicación práctica de la sentencia sería muy difícil. Es decir, es muy improbable que el fallo tuviera consecuencias reales sobre el desarrollo del Plan Vertebra.