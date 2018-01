El PP exige la dimisión del alcalde de Algorfa tras ser condenado por conducir ebrio

El Partido Popular (PP) de Algorfa ha exigido la dimisión "inmediata" del alcalde, el socialista Manuel Ros, tras haber sido condenado por conducir ebrio y cometer un delito contra la seguridad del tráfico por triplicar la tasa de alcohol permitida. El portavoz popular, Antonio Lorenzo, asegura que "este caso trasciende la esfera de lo personal porque Manuel Ros, como alcalde, representa siempre a Algorfa y no es admisible que quien debe dar ejemplo tenga estas conductas lesivas contra toda la sociedad".

"Deseamos en lo personal lo mejor para Ros", ha dicho Lorenzo, "pero creemos que no debe continuar ni un minuto más como representante e imagen de nuestra localidad". El Partido Popular de Algorfa espera que el alcalde "presente esta misma mañana su renuncia por dignidad personal y respeto a este pueblo". De lo contrario, los populares reclaman al secretario provincial del PSPV-PSOE, José Chulvi, que "tome medidas inmediatas y expulse del partido a Manuel Ros".

"El PSPV provincial no puede desentenderse de este desagradable asunto para los algorfeños y dejar que el tiempo lo cubra como ha ocurrido con otros casos de alcaldes condenados en la Vega Baja", subraya Lorenzo. "Esperamos que sea el mismo Ros quien presente su renuncia al cargo hoy mismo o que los socialistas alicantinos condenen su actitud", manifiesta el portavoz.

El Partido Popular de Algorfa destaca el "peligroso comportamiento" de Ros, que se enfrenta no solo a una sanción administrativa, sino a un delito contra la seguridad del tráfico al sobrepasar, según las informaciones publicadas, no solo el mínimo de alcohol en sangre permitido para conducir, sino por triplicar este límite. "Los partidos políticos debemos condenar este tipo de actitudes y ser ejemplo de conductas cívicas para los ciudadanos", manifiesta Lorenzo, "por lo que no caben silencios ni dilaciones a la hora de tomar las medidas necesarias", que entienden los populares pasan por la dimisión de Ros.