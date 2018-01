Hernández Mateo, de nuevo en el banquillo del juzgado

La denuncia de José Manuel Dolón ha llegado a juicio a los 12 años de presentarse y tras cuatro informes de la Fiscalía en los que se pedía el sobreseimiento. La acusación reclama cuatro años de inhabilitación, y la defensa y el Ministerio Público, la absolución.

El Juzgado de Lo Penal 2 de Torrevieja ha acogido esta mañana la celebración de un juicio oral contra el exalcalde Pedro Hernández Mateo (PP) por un delito de negación de los derechos cívicos de los ciudadanos por una denuncia interpuesta hace 12 años por el actual alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes), cuando ejercía la oposición. La acusación particular pide cuatro años de inhabilitación para cargo público para Hernández Mateo, mientras su defensa, al igual que la Fiscalía -que ve, en cualquier caso, una posible irregularidad administrativa que debía haberse resuelto por esa jurisdicción- reclaman la absolución.

El primer edil dejó de convocar 11 plenos ordinarios durante el mandato de 2003 a 2007, aunque la legislación fija un pleno ordinario obligatorio mensual en los municipios de más de 20.000 habitatantes. Hoy su letrado, Benito Sánchez Martos, y el propio acusado en su intervención, han defendido que esas desconvocatorias se producían coincidiendo con periodos vacacionales, en especial el mes de agosto, porque no habían asuntos dictaminados que tratar en el pleno, la mayor parte de funcionarios estaban de vacaciones y los concejales de todos los grupos, a excepción de Los Verdes, acordaban no realizar esas sesiones en junta de portavoces y tratar los asuntos pendientes en sesiones extraordinarias, o en la ordinaria del siguiente mes.También ha insistido en que el buen gobierno o la política de gestión en un Ayuntamiento no es un asunto de relevancia penal y que deba dirimir un juzgado de Lo Penal.

Hernández Mateo ha recordado que contó con mayoría absoluta durante todos sus mandatos al frente del Ayuntamiento, entre 1988 y 2011, por lo que se enfrentaba a los plenos sin ningún "temor" dado que contaba con el respaldo suficiente para sacar adelante los asuntos planteados, y evitar las sesiones no era, en ningún caso, la razón de las desconvocatorias.

La fiscal solo ha intervenido al final de la vista oral - no ha interrogado a los testigos- para ratificar que no consideraba que el procedimiento tuviera relevancia penal, recordó que había tres escritos anteriores de la Fisalía pidiendo el sobreseimiento, al que se añade un cuarto de calificación en el mismo sentido y que el asunto debió dirimirse por un procedimiento contencioso administrativo por el criterio de "mínima intervención del derecho penal, sin ir directamente a la denuncia penal. Además ha dicho que no hay pruebas de que la no convocatoria de esos plenos tuviera un efecto de vulneración de los derechos cívicos de ediles y ciudadanos.

La acusación de José Manuel Dolón, que ha mantenido vivo este asunto al lograr que la Audiencia Provincial lo reabriera tras archivarse en 2010, y representada por el abogado Moisés Candela, ha recordado que de esos acuerdos o pactos para desconvocar plenos -citados por los testigos y exconcejales de distintos partidos Ángel Giménez, Miguel Seva, José Manuel Martínez Andreu y José Hódar- no existe constancia oficial por escrito. Y que cuando se desconvocaban plenos ordinarios, aunque no hubiera asuntos que tratar, se negaba la participación de la oposición en su labor de fiscalización con ruegos y preguntas, y después a los propios asistentes al pleno, que solo tienen opción a participar en sesiones ordinarias. Algo que José Manuel Dolón cuestionó con distintos escritos de queja al propio alcalde en su momento. Además ha negado que las desconvocatorias pudieran suponer un ahorro para las arcas públicas dado que la falta de sesiones ordinarias le seguían la realización de extraordinarias, en las que también se indemnizaba a los asistentes y cuya regulación impide el turno de ruegos y preguntas y la participación de los ciudadanos asistentes.

El alcalde de Torrevieja y denunciante, José Manuel Dolón, junto a su abogado Moisés Candela



La acusación ha recordado que desde el momento en el que se presentó el procedimiento penal, Hernández Mateo ya no dejó de convocar ninguna de las sesiones ordinarias, a sabiendas de que había saltado la legislación. No ha comparecido por enfermedad el testigo de la acuasción, la secretaria general del pleno Pilar Vellisca Matamoros, por enfermedad. Inicialmente se había plantado que la vista se suspendiera por esta ausencia. Ambas partes han decidido mantener el juicio, y no retrasarlo más.

Hernández Mateo, muy tranquilo durante la vista oral, ya está sujeto a una pena de inhabilitación de once años por el amaño de la contrata de las basuras desde 2015, por la que también fue condenado a tres años de prisión, que terminó de cumplir hace ahora casi un año. Su abogado ha pedido, en caso de condena una rebaja sustancial de la pena de inhabilitación por una "dilación indebida muy cualificada" de 12 años, lo que la reduciría a seis meses. Y en caso de absolución ha solicitado que las costas del procedimiento recaigan en la acusación particular ejercida por José Manuel Dolón.