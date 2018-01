Retenciones kilométricas en la AP-7 en Catral por el vuelco de un camión repleto de vidrio

Los agentes están dando salida contra dirección a los coches y camiones que han quedado atrapados en el tramo en el que ha ocurrido el accidente

El vuelco de un camión de grandes dimensionespara el reciclaje en la autopista AP-7 en sentido Torrevieja- Alicante, en el término municiopal de Catral,está provocando desde la una de la tarde retenciones kilométricas en este tramo de la carretera esta mañana. El accidente se ha producido la altura del kilómetro 737, en Catral en el límite con Dolores, sobre las 13 horas. La mercancía que transportaba, cientos de kilos de cristal para el reciclaje, ha quedado esparcida sobre la calzada, al igual que el contenedor que se encotraba sober el trailer.

Los bomberos del Consorcio Provincial, con efectivos de los parques de Almoradí y Crevillent, han acudido al lugar del accidente en el que se han visto implicados el camión que ha quedado volcado sobre la mediana de la autopista y un vehículo turismo, aunque el tráfico en sentido contrario Alicante-Torrevieja, no se ve afectado. Inicialmente los efectivos de bomberos de Crevillent habían sido alertados por la posibilidad de que hubiera atrapados en el interior del camión, aunque finalmente no han tenido que intervenir, según han indicado fuentes del Consorcio. No se han producido heridos.

Además de la Guardia Civil, las Policías Locales de Dolores y Almoradí ha acudido al lugar del siniestro para desviar el tráfico mientras que los bomberos de Almoradí realizaban tareas de limpieza del vial para restablecer el tráfico, dado que sobre la calzada han quedado esparcidos cientos de kilos de residuos, sobre todo, cristal.

Policía Local de Almoradí y Policía Local de Dolores están coordinando durante la mañana para desviar el tráfico por la salida 738 de la AP-7 (salida Dolores-Almoradí). Así mismo, por Policía Local de Dolores, se ha cortado el acceso a la AP-7 en el PK 738. Se ha descongestionado el tramo de la autopista afectado por el accidente, dando salida a todos los vehículos que habían quedado retenidos (muchos de ellos de gran tonelaje). Una maniobra difícil porque debían dar la vuelta en dirección contraria. A raíz de la desviación del tráfico de la autopista se están produciendo retenciones en la carretera Almoradí-Dolores, así como dentro del núcleo urbano de Dolores, según la Policía Local de Dolores. Los mismos agentes están informando a los conductores sobre las alternativas de llegada a Alicante. Muchos de ellos pendientes de coger un vuelgo en el aeropuerto de Elche-Alicante.