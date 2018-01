El duro escrito público de los padres del Thader después de 19 años en barracones

Un mes después de reunirse con el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, los miembros de la Comisión del IES Thader (que agrupa a los padres del instituto y a los de los colegios Miguel Hernández y Padre Manjón), puesta en marcha para acabar con los barracones, no ven iniciativa alguna del Ayuntamiento y del regidor, lo que les ha llevado a criticar esa inacción cuando la Generalitat Valenciana ha ofrecido un plan, Edificant, al que el municipio, por ahora, no se ha adherido, posición que llegó a defender la concejala de Educación, Begoña Cuartero, en un pleno. De este modo, han hecho público un comunicado en el que recuerdan aquel encuentro y lamentan que aún no hayan recibido respuesta alguna.

"La reunión fue cordial -recuerdan en la nota-. En ella, la Comisión por la Ampliación del IES Tháder, explicó la situación del IES Tháder después de 19 años con un 24% de sus aulas en barracones, soportando las insalubres humedades, el moho y las lluvias€ Se les enseñó el vídeo en que se veía como el agua de la lluvia caía directamente dentro de las aulas y en los pasillos de las prefabricadas. Unos y otros coincidieron en la importancia de dar una solución inmediata a este problema porque la situación era vergonzosa e insostenible".

Los representantes de la Comisión aseguran que en la misma "fueron desgranando el articulado del decreto-ley del 20 de octubre por el que se aprueba la cooperación entre la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos para la construcción, ampliación y equipamiento de centros públicos (el Plan Edificant) y desmontando las reticencias que nuestro alcalde tenía con respecto a dicho plan".

Los padres recuerdan que "la construcción y adecuación de centros es responsabilidad de la Generalitat Valenciana. Es responsable de esta Generalitat Valenciana, de la de ahora, pero también de la anterior.... solucionar el problema. Ahora, en octubre de 2017, la Generalitat Valenciana mediante este Decreto Ley propone un plan que supone la delegación de competencias acompañada de la correspondiente dotación presupuestaria adecuada y suficiente durante todos y cada uno de los ejercicios en que se ejecutará el plan. Y aquí está la solución. Ahora mismo, la única solución posible". La plataforma recuerda que la Comunidad, "necesita hacer una gran inversión educativa, se habla de construir más de 200 centros nuevos (colegios e institutos) y reformar otros 500 centros públicos. La educación es una asignatura pendiente en nuestra comunidad. La Consellería admite no tener suficientes recursos, ni humanos (expertos, técnicos) ni materiales para abordar esta ingente actuación educativa y establece un cauce de cooperación entre las diferentes administraciones públicas territoriales implicadas que consiste en, los Ayuntamientos interesados en adherirse al Plan "realizan el proyecto, la contratación y la ejecución de obra y la Generalitat se hará cargo del coste económico de las infraestructuras educativas".

"Antes pudo haber otras soluciones€ pero ahora, ésta es la única solución posible: colaborar y adherirse al Plan Edificant. La pelota está en el tejado del ayuntamiento. Nuestro alcalde tiene que decidir", continúa la nota

"Si nuestro alcalde se adhiere, estaremos vigilantes para que se cumpla, por parte de todas las administraciones, lo acordado en el plan.... y si no se adhiere... pero no adherirse al plan de colaboración significa demora y retraso en la solución del problema. Significa ponerse en la "cola" que va lenta, significa que nuestra inversión no es prioritaria. No estaremos en los presupuestos educativos como actuación preferente. Señor alcalde, significa ¡esperar!".

"Los ciudadanos de este municipio que tenemos estudiando a nuestros hijos ahora y los que los tendrán después, en el IES Tháder, no queremos esperar más. 19 años esperando son suficientes. ¡basta ya!. ¿Por qué no pueden colaborar las distintas administraciones? ¿Porque son de distinto signo político?. Dejen a un lado sus rencillas partidistas y soluciones los problemas de su gente. Ahora hay una posibilidad... ¿qué tenemos que pensar después de 19 años?

GOBERNAR, es asumir riesgos, es dar esperanza y es buscar soluciones efectivas y eficientes para sus ciudadanos: Acepte colaborar y luego exija responsabilidades a los que piden su colaboración", sigue el comunicado.

La plataforma le pide al regidor Bascuñana que "piense en sus ciudadanos: 500 jóvenes oriolanos entre 12 y 18 años. 19 años conviviendo en esas indignas, indecentes, vergonzosas e insalubres aulas, ¡Basta ya! señor alcalde ¡basta ya!. Esta en su mano poner fin a esta situación. La Generalitat es responsable, pero si el Ayuntamiento de Orihuela no se adhiere al PLAN, si no acepta colaborar€usted, señor alcalde, también será responsable. Los alumnos y alumnas del IES Tháder celebraron otra Navidad más cantando villancicos en los fríos y sórdidos barracones. 19 Navidades, ya, en barracones!!! Y sin respuesta".