El PP tacha de "lamentable" el estado del albergue de animales de Torrevieja y Morate lo niega

El PP ilustra su denuncia pública sobre las condiciones de suciedad del albergue con imágenes de jaulas en la jefatura de la Policía Local

La concejal Carmen Gómez (PP), ha denunciado en una nota el, a su juicio,"lamentable" estado en que se encuentran las instalaciones del Albergue Municipal de Animales de Torrevieja. La edil ha facilitado unas fotos realizadas en el día de ayer en las instalaciones, en las que se puede ver la falta de higiene y abandono que sufren las instalaciones donde se pueden ver jaulas con animales rodeadas de suciedad.

Esas imágenes corresponden al recinto de la jefatura del a Policía Local, según ha podido comprobar este diario y no al albergue. Se trata de las jaulas, en malas condiciones, que se utilizan para custodiar a los animales hallados en la vía pública cuando el albergue no tiene personal de atención en especial, los fines de semanas. Junto a las jaulas aparecen enseres de un indigente detenido en el centro de Torrevieja hace unos meses y que todavía no han sido retirados.

Según la edil "ahora no pueden excusarse ni José Manuel Dolón ni la concejal, Carmen Morate, en la falta de personal, porque parte de las contrataciones de personal realizadas con subvenciones han ido como refuerzo a las instalaciones, por lo que esa excusa ya no les sirve". El PP asegura que "estaba recibiendo en los últimos meses quejas de distintos ciudadanos, que visitan el albergue municipal y colaboran de manera altruista por el bien de los animales, sobre el deterioro que están sufriendo con respecto a las condiciones higiénicas. Porque el trabajo de la Sra. Morate nos han hecho creer en todo momento que se limitaba a mirar por el bien de los animales, pero podemos ver que la realidad es otra. Ahora prefiere ser la portada de calendarios, pagados con el dinero de todos los ciudadanos, para "loa propia" y los animales han pasado a un segundo plano".

Imagen de las jaulas en el recinto de la jefatura de la Policía Local

La edil ha informado, dando a entender que las imágenes son del albergue cuando son de otra ubicación, de que "se está pagando para que se realice la limpieza del albergue municipal de animales a una empresa y esto es lo que nos encontramos después de pagar. Por lo que el PP ha solicitado acceso a las facturas que se han generado por la limpieza y preguntará en el próximo pleno si se ha realizado mediante licitación o a "dedocracia" como les gusta a José Manuel Dolón y a la Sra. Morate en su interpretación tan particular de la Transparencia".



Réplica

La concejal Carmen Morate ha replicado a la edil asegurando que "nuestro albergue está más limpio que nunca. En estos momentos está trabajando en las instalaciones trabajadores de uno de los planes de empleo del Servef y además TBC (trabajadores en beneficio de la comunidad que cumplen condena por delitos leves)" algo que ha tramitado la propia concejala personalmente.

En la página de Facebook del albergue se muestran vídeos de ese personal trabajando en el albergue. La edil ha concretado sobre la limpieza que el Ayuntamiento ha contratado a la única empresa que responde desde el punto de vista ético a este tipo de trabajo en la zona, porque el departamento que dirige carece de personal para realizar esa tarea. Durante este mandato la concejalía ha puesto en marcha un plan de acogida y adopciones que ha permitido adoptar la política de "sacrificios cero" con los animales. También se ha habilitado un espacio para los gatos, del que carecía el recinto, que está pendiente de una renovación, y que redujo lasuperficie tras la prolongación de la Avenida de Rosa Mazón, realizada con la promesa incumplida por la empresa ajudicataria de la obras de realizar un nuevo albergue.