En esta entrevista se muestra preocupada por el día a día de un municipio que pasará en 2019 de 17 a 21 concejales y donde el trabajo está más en los despachos de lo que se ve en la calle. Llama la atención lo bien que habla de sus socios de gobierno.

Casada y con tres hijos, nadie duda que es una mujer puntual a la que, evidentemente, tampoco le gustará esperar.



¿Es fácil gobernar con Ciudadanos?

Realmente está siendo fácil, desde el principio hemos tenido muy claras las cosas y vamos cumpliendo los acuerdos iniciales tal y como nos comprometimos.

¿Le da tiempo a hacer todo aquello que prometió en campaña?

Es bastante difícil recuperar un tercio de un mandato, aunque estamos trabajando muy duro para poder recuperar al máximo el tiempo perdido. Sirva como ejemplo la aprobación de inversiones que ya están transformando el municipio por un importe superior a los dos millones de euros. Gracias a esas inversiones vamos a mejorar los polígonos y accesos principales o se van a dotar los edificios y plazas públicas de una mayor seguridad gracias a la instalación de cámaras de vigilancia. Lo importante es que sabemos qué modelo de ciudad queremos y es en lo que estamos trabajando.

¿Ha sido una buena experiencia ver las cosas desde la oposición? ¿Ha aprendido algo?

Si, realmente ha sido una buena experiencia. Me ha ayudado a ver las cosas desde el otro lado en la parte política, a darme cuenta de cosas que hacíamos mal y otras que no tanto... y también en el mundo de fuera de la política donde he tenido que volver a adaptarme a mi trabajo personal, he vuelto a tener contacto con mis compañeros de la empresa y en definitiva ha supuesto una experiencia muy positiva para mí.

¿Me puede contar brevemente cómo es un día en la Alcaldía?

Pues cada día es diferente, hay días de visitas con vecinos que me cuentan sus problemas y sus inquietudes, días de reuniones con miembros del equipo de gobierno y otras veces con técnicos, días de marrones importantes y algún día con alegría de haber podido solucionar algún problema. La verdad es que afortunadamente hay mucha actividad de todo tipo, hemos trabajado en temas de seguridad ciudadana, avanzando en temas tan importantes como violencia de genero con la implicación directa de nuestra Policía Local que como mujer es un tema que me preocupa muchísimo, hemos avanzando en planes de absentismo escolar , estrechando las colaboraciones entre áreas para intentar mejorar la convivencia en todos los ámbitos, hemos trabajado en problemas de vivienda y en mejoras en la atención de nuestros servicios sociales trabajando coordinadamente con los agentes implicados. También en los temas de actividad empresarial y fomento del empleo, hemos firmado nuevos convenios y hemos participado y colaborado con muchos programas de diferentes organizaciones. La conclusión es que los días han sido muy intensos.

¿Qué es lo que más le disgusta del día a día? ¿Y lo que le gusta?

Lo que más me disgusta es la impotencia cuando me plantean problemas de falta de trabajo o que afectan a las viviendas y no podemos darle solución, y por el contrario lo más gratificante es cuando me entero de que alguien ya tiene un trabajo y puede salir de la situación extrema en la que se encuentra, o hemos podido solucionar un problema de alguien que me ha pedido ayuda. En general es satisfactorio poder atender a las personas, escucharlas y por lo menos intentar solucionar, aunque sea mínimamente aquello que le preocupa, aunque a veces no sea tan fácil como quisiéramos.

Dígame algo que quiera hacer a lo que sus socios le hayan dicho que no.

En realidad, todos los temas los vamos poniendo en común y no ha habido nada que hayan dicho que no, pero es verdad que, si no tenemos un acuerdo amplio entre todos, el asunto se aparca. Es muy gratificante para todos comprobar cómo vamos cumpliendo objetivos y recuperando la ilusión en actividades culturales, deportivas y comerciales. Ya tenemos fecha para el próximo Congreso Nacional de la Alcachofa -que se celebrará del 1 al 4 de marzo-, y hemos puesto en marcha proyectos como el de los Huertos Urbanos, el demandado Archivo Histórico o una nueva plataforma digital para ayudar al comercio local.

¿Y les ha negado algo?

Igualmente funciona a la inversa, procuramos entre todos consensuar los temas y muchas veces hay distintas opiniones, pero incluso entre compañeros del mismo partido, y si no hay una mayoría clara pues se deja estar y a otra cosa.

¿Qué es lo más importante que ha hecho su gobierno desde la moción de censura?

Se han hecho muchas cosas importantes, pero yo destacaría la apuesta por presentar un proyecto para conseguir financiación europea. Hemos presentado en la última convocatoria una Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible que nos ha llevado bastante esfuerzo y nos sitúa en la liga de las ciudades de más de 20 mil habitantes y puede hacer que crezcamos rápidamente como proyecto de ciudad y tomemos impulso para mejorar sensiblemente nuestro entorno urbano y así mejorar la calidad de vida para todos.

¿Compraría para su casa sillas de más de 400 euros, como las del salón de plenos?

Creo que cualquiera que esté amueblando su casa con la intención de que los muebles duren muchos años sabrá que valen dinero, al final con el tiempo que dura se amortiza y merece la pena la inversión. Las anteriores sillas no sé lo que costaron, pero han durado más de 30 años, si estas duran un tiempo parecido, no parece que sea demasiado. Además, se van a quedar en el lugar más importante de nuestro Ayuntamiento para utilizarlas futuras corporaciones. Por otra parte, también se ha comprado nuevo mobiliario para el Juzgado de Paz y ahora mismo se está trabajando en dotar de nuevas mesas y sillas el Aula de Estudios 24 horas, pero estas noticias seguramente la oposición las pasará por alto.

¿Qué se ha avanzado en el último año para la aprobación del nuevo Plan General?

Este tema lo retomamos poco antes del verano después de tener los presupuestos y las inversiones ya ultimadas, y queremos darle el último impulso para terminarlo definitivamente este año. No queda mucho, pero es un asunto bastante complejo que lleva su tiempo.

Tres colegios siguen con barracones. ¿Se sabe algo de la construcción del quinto centro escolar?

Hemos estado reunidos varias veces en Valencia, la última vez con el proyecto Edificant. Estamos estudiando los posibles inconvenientes del programa, pero nuestra necesidad de un colegio es muy grande, así que, si lo más rápido es construirlo nosotros, pues no cabe duda de que lo haremos. De hecho, tenemos los terrenos y hemos cumplido con todas las exigencias de Conselleria hasta la fecha.

El presupuesto para 2018 ya debería de estar aprobado. ¿Por qué no está hecho?

El presupuesto de 2017 lo aprobamos a primeros de julio por tanto es bastante reciente y podemos prorrogarlo sin problemas. Hace ya más de dos meses comenzamos con el de este año, pusimos en marcha la iniciativa de los presupuestos participativos en la web y por los plazos de este sistema ha atrasado un poco la elaboración de los nuevos presupuestos, pero estamos trabajando para poder aprobarlos pronto.