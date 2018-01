«Deberíamos aprender todos de la sequía porque no se ha avanzado nada»

Su compañero Emilio Fernández se va en 2019, ¿a usted le quedan ganas de seguir?

Bueno son situaciones diferentes, el lleva 7 años en la Alcaldía y ha realizado un proyecto. yo apenas hago un año en estos días, y casi ni me ha dado tiempo a terminar nada...y sigo con ilusión y objetivos por cumplir. No obstante, es una decisión que tendrá que tomar mi partido cuando toque.

¿Le quita el sueño la investigación judicial que tiene abierta?

No me quita el sueño, pero es un tema bastante desagradable para mí porque la verdad es que no he estado nunca involucrada en ningún tema judicial, ni pensaba que iba a estarlo. Siempre he intentado hacer las cosas de forma correcta y espero que se aclaren lo antes posible, así que confío plenamente en la Justicia para que así suceda.

La huerta se muere sin agua y la CHS sigue sin autorizar la apertura de pozos. ¿Qué se ha perdido en Almoradí?

De momento estamos a mitad de la campaña de invierno y todavía es pronto para evaluar los daños concretos, pero evidentemente la falta de agua está siendo desastrosa para nuestra tierra. Para nuestra economía el peso del sector agroalimentario ha sido muy importante en la salida de la crisis y este retroceso puede suponer, por desgracia, un freno en la actividad global del municipio. Se debería aprender de una vez por todas de esta situación ya que hemos vuelto a tener una nueva sequía y no se ha avanzado nada desde la última. Ojala seamos capaces de llegar a una solución definitiva y nos llegue el agua que necesitamos para poder exportar nuestros exquisitos productos.