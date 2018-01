Fomento garantiza al alcalde que sí se licitará el desdoblamiento de la N-332

El regidor pide que se reduzcan los 18 meses de plazo para iniciar la obra cuanto antes.

El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón (Los Verdes), explicó ayer en rueda de prensa que el Ministerio de Fomento sigue adelante con la licitación y adjudicación de la elaboración del proyecto de la duplicación de la variante de la Nacional 332 en Torrevieja. El primer edil ha contactó ayer mismo con el Ministerio al desvelarse un informe del Consell que cuestiona la falta de inversiones a la hora de abordar las infraestructuras pendientes de la Comunitat, en el que se citaba que la variante no contaba con ningún tipo de tramitación, y el hecho de que se vayan a retrasar más al verse obligado el ejecutivo central prorrogar los presupuestos generales del Estado.

Dolón aclaró que esa prórroga no afecta a la decisión del Ministerio de Fomento y su titular, Íñigo de la Serna, de seguir la tramitación prevista y anunciada en noviembre para el caso del proyecto de redacción de la variante, que cuenta con un presupuesto de casi 980.0000 euros, y que utiliza una partida presupuestaria prevista por el Estado desde 2015 y que se ha ido consignando desde entonces.

Es más, el primer edil ha explicado que Fomento ha anunciado la apertura de plicas de las ofertas técnicas para el 22 de enero, mientras que el 19 de febrero se abrirá la oferta económica de este proceso de contratación de la redacción de los proyectos de trazado y construcción.

La redacción del proyecto, como adelantó este diario, salió a licitación por 986.331 con IVA y el plazo que concede el Ministerio para la entrega del mismo es de 18 meses. El alcalde dijo que el proyecto sigue adelante «está en marcha y no caduca», según le han trasladado desde el Ministerio, en alusión a una información en la que se decía que había quedado en el aire.



Pelea entre administraciones

Esa decisión de Fomento de asumir el proyecto se adoptó tras la desvinculación de la Generalitat de la redacción del proyecto, al mantener que era el gobierno central el titular de la carretera. Opción del Consell en la que también pesó que Fomento cuestionara el proyecto elaborado por la Generalitat y en el que se advertían de hasta 13 graves deficiencias técnicas, entre otras, carencia de terrenos para realizar carriles de incorporación y acceso. Ese documento servirá de base, no obstante, para abordar ahora la redacción. El millón de euros para iniciar los trabajos de duplicación lleva consignado en los presupuestos generales desde 2015, aunque para iniciar el proyecto.

José Manuel Dolón sí ha indicado que preferiría que Fomento se decantara por la oferta no solo más ventajosa desde el punto de vista económico, también la que garantice un plazo menor de elaboración del proyecto, puesto que el indicado por Fomento es de 18 meses. Algo que implica, si finalmente se mantiene, que el trabajo se entregaría en el último cuatrimestre de 2020, debería pasar el informe de impacto ambiental favorable -algo que no va a ser sencillo con la actual legislación- para después iniciarse el procedimiento de adjudicación de las obras, algo que no sería hasta avanzado 2021.