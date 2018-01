Sueña Torrevieja apoya a los comerciantes del paseo de los hippies

Sueña Torrevieja, a través de su presidenta Tamara Manzanares y sus dos concejales, Pablo Samper y Alejandro Blanco, se han reunido hoy con representantes de la Asociación de Comerciantes del Paseo de los Hippies de Torrevieja tras las últimas declaraciones aparecidas en prensa del Alcalde y el Concejal de Obras y Servicios en relación con el traslado de los puestos de los hippies del Paseo de la Libertad.

Desde Sueña Torrevieja han manifestado que lamentan "las declaraciones tan desafortunadas del alcalde de Torrevieja y el concejal de Obras y Servicios, que no han tenido en cuenta la sensibilidad de un colectivo que llevan tantos años dando vida y movimiento al centro, siendo conocidos tanto por oriundos como foráneos como "El Paseo de los Hippies", un lugar muy conocido y emblemático de nuestra ciudad que atrae año tras año a muchos turistas.

Creemos que es un "atropello" marginar a este colectivo en cualquier decisión que pueda tomar y que les afecte directamente, y por ello exigimos al gobierno que ante futuras consulte, escuche y negocie una solución satisfactoria para los comerciantes y el resto de ciudadanos".

"Como bien es sabido por cualquiera que haya paseado por el "Paseo de la Libertad", es evidente que es necesaria su reforma, son penosos los baches existentes en el suelo provocados por las raíces de los árboles, y por tanto en mejorar la zona con instalaciones necesarias como son baños y papeleras, también en hacer el espacio más amplio y atractivo, pero siempre llegando a un acuerdo con los afectados y asegurando que tras la reforma los puestos se mantengan en el mismo emplazamiento. Consideramos que ambas cuestiones pueden ir perfectamente en paralelo", señalan desde la formación.

Sueña Torrevieja continua afirmando que "por tanto apoyamos y comprendemos el descontento y la preocupación de este colectivo de comerciantes que no tienen claro cuál puede ser su futuro si continúa el empeño tanto de José Manuel Dolón como de Domingo Soler en no escuchar su opinión ni en tratar de sentarse en una mesa de diálogo con todos los posibles afectados. Esta decisión no cuenta ni con el consenso interno del gobierno, ni tampoco el de la corporación municipal, ni posiblemente del conjunto de la ciudadanía y de los turistas que visitan nuestra ciudad. Las decisiones unilaterales son más propias de gobiernos autoritarios o de gobiernos mayoritarios como el que hemos dejado atrás tras 27 años. Hoy Torrevieja necesita más que nunca diálogo y entendimiento en temas fundamentales como este".

"Por otro lado, nuestro apoyo a la aprobación de los presupuestos como bien anunciamos, no va a ser un cheque en blanco para que se tomen decisiones unilaterales e impopulares. Nuestro apoyo a un presupuesto global no implica que apoyemos una decisión de este calibre donde los intereses de los ciudadanos y de los comerciantes son ignorados", concluyen.