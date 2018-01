"La Farruca" llega con el espectáculo "Mi Herencia´ al Auditorio de Torrevieja

Rosario Montoya "La Farruca" y su hijo Manuel Fernández Montoya "El Carpeta" vienen al Auditorio de Torrevieja a presentar "Mi Herencia", un homenaje con el que La Farruca quiere recordar a grandes del flamenco como Carmen Amaya, Lola Flores, Manolo Caracol, Camarón de la Isla, Arturo Pavón, La Perla? y, por supuesto, a su padre Farruco, con una soleá con la que cierra el espectáculo. "Mi Herencia" se verá mañana sábado 13 de enero a las 20:00 horas. Quedan localidades.

"Mi Herencia", según la productora organizadora de la programación en el Auditorio Internacional, condensa la pureza, el flamenco hecho con sudor y alma que la bailaora ha heredado de su padre y que ahora, tras una larga trayectoria personal, desea dejar en herencia al menor de sus hijos, Juan Manuel, El Carpeta con el que actuará mañana en Torrevieja.

Hoy se le llama flamenco a muchas cosas. Todo es discutible, pero en el caso de La Farruca la duda no tiene lugar. Lo suyo no puede ser nada más que flamenco, porque, como bien dice ella, "otra cosa yo no sé bailar". Es hija del legendario Farruco y madre de Farruquito. Y también del Farruco y del joven Carpeta. "Toda una constelación de estrellas entre las cuales La Farruca es como la noche negra. Nunca ansió protagonismo, pero cualquier flamenco sabe que cuando ella baila se para el tiempo. El suyo es un baile sin efectismos ni artificios. Puro. De arrebatador taconeo y majestuosa presencia. Cada gesto, cada mirada, incluso un simple arquear de ceja, es también danza".

En esta obra la veteranía y la experiencia de La Farruca se entregan a la juventud y frescura del Carpeta, arropados por un atrás portentoso: al cante Ezequiel Montoya, Juan El Negro e Ivan Carpio, a la guitarra David Caro y Roman Vicenti y al piano. Melchor Borja.

Quedan localidades de 30, 25 y 20 euros. El espectáculo comenzará a las 20:00 horas. Las taquillas del Auditorio de Torrevieja se abrirán dos horas antes, a las 18:00 horas. Se pueden adquirir las entradas también en la web www.auditoriotorrevieja.com