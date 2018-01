Ciudadanos se apunta el «logro» de la bajada del IBI en Orihuela

La renuncia al incremento del 7% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que el Ministerio de Hacienda había autorizado a 1.300 ayuntamientos, entre ellos el de Orihuela, y la bajada del tipo impositivo en un 5% para que pase del 7,5 al 7,1, que se aprobará hoy en la sesión plenaria extraordinaria y urgente convocada a las 9.15 de la mañana tras decidirse el miércoles en Junta de Gobierno, es un anuncio tan goloso que Ciudadanos decidió desmarcarse de la nota oficial enviada por el gabinete de prensa del equipo de gobierno de Orihuela, que no olvidemos lo forman ediles tanto del PP como de la formación naranja, y enviar la suya apuntándose el «logro».

Para la formación liderada por el edil Juan Ignacio López-Bas, «con nosotros en el gobierno los oriolanos no se someterán a un abuso en el recibo del IBI en 2018». En la nota de prensa Cs recalca que «ya reclamamos a nuestro socio de gobierno, el PP, no asumir más incremento catastral ni más subida del impuesto que el que señalara la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018» y señala que han sido sus ediles quienes «hemos instado» al gobierno encabezado por el popular Emilio Bascuñana a aplicar esa rebaja del tipo impositivo y no aceptar el «catastrazo» del ministro Montoro. Ciudadanos recuerda que el recibo del IBI subió entre 2015 y 2017 un 27% a razón de un 10% en 2015 y 2016 y un 7% el pasado año.



Subida

Por su parte, las asociaciones de Orihuela Costa, recuerdan que el impuesto ha subido un 45% en 6 años en el municipio, a pesar de la bajada que se va a aplicar ahora. En 2013 el tipo impositivo llegó a estar en el 8,2%. La solicitud de aumento que Economía aprobó, y que no se va a aplicar, fue solicitada por el anterior regidor, Monserrate Guillén.