Los beneficiarios de las «paguicas» pasan de 1.200 a 70 por el control y burocracia del nuevo modelo

El equipo de gobierno elude aclarar qué ha pasado cuando tenía previsto gastarse 1 millón de euros.

El mayor control de la justificación de lo que se quiere subvencionar, la burocracia y la falta de difusión de las nuevas ayudas ha derivado en el fracaso del recién estrenado modelo de ayudas a pensionistas. Solo 70 vecinos se han acogido a las ayudas, cuando más de 1.700 las solicitaban en la última convocatoria y el presupuesto previsto a desembolsar era de un millón de euros.

El dato lo desveló ayer el PP, que aprovechó, sobre todo, para arremeter contra la decisión del gobierno local de suprimir el anterior modelo, el de las «paguicas» que otorgaban los alcaldes populares en mano en el salón de plenos. La supresión de las ayudas tal y como se concedía, la ha argumentado el actual primer edil José Manuel Dolón -que sí autorizó estas ayudas en el primer año de su mandato, eso sí, con abono domiciliario- en los informes en contra de Intervención y la subdelegación del Gobierno.

El PP de Torrevieja lamentó «el abultado y extraordinario» descenso en el número de pensionistas que han solicitado las ayudas que vienen a sustituir las denominadas popularmente «paguicas». Según la edil Inmaculada Montesinos, que fue concejala de Gente Mayor en el anterior mandato, solo el 4% de los 1.200 personas que normalmente accedían a estas ayudas, 70 personas, han podido beneficiarse del nuevo sistema. Este diario preguntó a la edil Fabiana Ibarra, responsable de la gestión del nuevo programa sobre el número de beneficiarios antes de que terminara el pasado año, y aseguró que no podía ofrecerlos porque no se había concluido su tramitación. Ayer tampoco se pronunció, pese que este diario preguntó si el balance realizado por la oposición sobre el resultado de solicitudes y beneficiarios era el que aparece en el expediente oficial. No hubo respuesta.

Que la convocatoria no ha cuajado no es solo una percepción de la oposición por el número de beneficiarios. El Ayuntamiento había consignado 1 millón de euros para sufragar el nuevo modelo, partida económica muy superior a la que realmente se va a invertir en abonar a quienes sí las han tramitado y que refleja que el propio equipo de gobierno esperaba muchas más solicitudes.

La edil popular ha manifestado que «en Torrevieja estamos padeciendo el gobierno de la mentira, el que quitó la Ayuda Individual a Pensionistas, más conocida como "la paguica", con la excusa de que no era legal y que durante muchos años recibían los pensionistas de Torrevieja». Montesinos aseguró que esas ayudas sí eran legales, en su última convocatoria del año 2014 cumplían con los requisitos, según unas bases por concurrencia competitiva.

En 2016 José Manuel Dolón anunció las nuevas ayudas, abriéndose el plazo para solicitarlas el 21 de septiembre de 2017 y «se cerró el 4 de octubre habiendo sido registradas las solicitudes de menos de 70 personas», según la edil. En opinión de Montesinos «este brutal descenso es consecuencia del desinterés que José Manuel Dolón y su Ruinapartito gestionan en todo lo concerniente a la 3ª Edad y las trabas que han puesto a nuestros mayores dando tan solo 10 días de plazo para solicitar las ayudas sin ningún tipo de asesoramiento a la hora de rellenarlas. Tan sólo un 4% de los mayores que solicitó ayuda en 2014 lo ha podido hacer en 2017».

Montesinos recordó que «hace ya más de dos años y medio que Dolón está al frente del Ayuntamiento y lo único que ha hecho por nuestros mayores ha sido quitarle todos los servicios que tenían como talleres, clases de baile, taller de cerámica y todas las actividades de las que ellos disfrutaba -formación que se suprimió porque se realizaba en dependencias municipales por personas ajenas a la plantilla y en ocasiones sin mediar contrato, según el área de Intervención-».