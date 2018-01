Orihuela adquirirá la superficie de la losa del AVE por 998.000 euros

Es el principio del fin a casi 10 años de negociaciones y trámites en torno a las obras del tren de Alta Velocidad a su paso por Orihuela y sus consecuencias. El Ayuntamiento ha cerrado el convenio con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) que supondrá el pago, por parte del Consistorio, de 998.822 euros, a pagar a plazos en 10 años, para adquirir la titularidad de la losa del AVE, que se pretende urbanizar por parte del Ayuntamiento. El acuerdo alcanzado ahora difiere del que en la anterior legislatura alcanzó el entonces edil de Urbanismo, Antonio Zapata (PSOE) porque evita la compensación a ADIF de 5.000 metros cuadrados de una parcela edificable de titularidad municipal y que se cedería a cambio de la losa. Éste es un punto que ha recalcado el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, en su comparecencia de esta mañana junto al edil de Infraestructuras, Juan Ignacio López-Bas y la concejal de Hacienda, Sabina Galindo. "Ya no hay que compensar a ADIF por los 5.000 metros de la superficie de la losa de lo que los técnicos dudaron sobre su legalidad... ha sido un acuerdo difícil y unas negociaciones duras pero quiero agradecer el apoyo de todo el equipo de gobierno, de Intervención, Secretaría y los técnicos". En este sentido, López-Bas ha indicado que el anterior proyecto de convenio entre ADIF y el socialista Antonio Zapata "nos decía que teníamos que pagar 6 millones de euros de obras hechas y por hacer y lo que se pretendía era una especulación inmobiliaria en toda regla, de esas que están ahora en Fiscalía". El Ayuntamiento ha conseguido rebajar de los 2,5 millones de euros que pedía ADIF en el anterior convenio por los 25.000 metros cuadrados de superficie de la losa, a 998.000 euros.

El convenio, que el regidor llevará a pleno la próxima semana, también incluye la construcción de una nueva pasarela peatonal en Correntías, que una esta pedanía con el casco urbano de Orihuela, y que sustituya a la actual, que cuenta con numerosas quejas de los vecinos por su falta de seguridad. ADIF invertirá 1,1 millones de euros en su construcción, que estará lista en 2 años, y "será más segura y accesible, con una rampa cuya pendiente no suponga tanto esfuerzo a los vecinos como la actual y que tenga mejor estética", ha señalado Bascuñana.

"Vamos a abrir un nuevo espacio a Orihuela" ha dicho el alcalde oriolano, en referencia a la urbanización de la losa del AVE en la que se hará una zona de ocio y esparcimiento, algo que supondrá una inversión ya prevista de 1.540.000 euros, aunque el regidor no ha querido dar plazos sobre cuándo empezarán los trabajos ya que "primero ADIF nos tiene que ceder los terrenos, después hablaremos del qué y el cómo, hacer un proyecto según las preferencias de los vecinos que votaron qué querían que hubiera sobre la losa y licitar los trabajos". El proyecto tendrá que sortear las chimeneas de respiro de la estación y las vías que se construyeron sobre la superficie de la losa y que la jalonan.

El cuarto paso que proponía el PSOE con una rotonda y un paso elevado sobre las vías en Correntías se ha descartado ya que según Bascuñana "iba a elevar mucho el coste, hasta los 6 millones de euros" y ha recordado que ya se abrió el paso del Colegio Oleza, que finalmente no financió el Ayuntamiento, la apertura de la rotonda elíptica, la de Marqués de Molins, y la cesión del vial que comunica la carretera de Hurchillo con la de Arneva, durante los próximos 75 años, gratuitamente, asfaltada y con señalización nueva.

López-Bas ha resaltado que el convenio que se va a firmar evita pagar al Ayuntamiento 6 millones de euros por las obras del AVE gracias a unas negociaciones en las que "hemos evitado a Orihuela un gran problema y enredo".

Parada

El alcalde de Orihuela ha anunciado que la ciudad tendrá parada del Tren de Alta Velocidad, como así se comprometió el secretario de Estado de Infraestructuras y también los presidentes de ADIF y de RENFE, en algunas de las reuniones que han mantenido en los últimos tiempos. "Ya está el compromiso del secretario de Estado y el presidente de Renfe me lo ratificó, pero no por hacerle una gracia a Orihuela, la ciudad tiene población suficiente, tiene gente a la que dar el servicio y es una parada importante e interesante". Emilio Bascuñana también se ha referido al futuro de las conexiones ferroviarias ya que "lo que necesitamos es comunicar esa parada del AVE, que la estación ya está preparada y diseñada para que paren los trenes, no sólo para conectar Madrid y Murcia, también conexión con Barcelona, Alicante y Valencia, es una estación intermodal que comunica con Cercanías, autobuses y taxis, y son unas condiciones y oportunidades que no tienen otras ciudades y quiero trabajar para comunicar esa estación intermodal con la costa de Orihuela y Torrevieja, que es necesario, y mejorar que mejoren los Cercanías ya que no tiene sentido que el tren tarde 1 hora y 20 minutos en unir Alicante y Orihuela".



Reacciones

La oposición ya ha reaccionado a esta propuesta de convenio alcanzado entre el Ayuntamiento y ADIF, y que el regidor oriolano ha trasladado esta mañana a todos los portavoces de los grupos municipales en una comisión informativa.

"Con esa propuesta, que aún no hemos estudiado la totalidad de la documentación, parece que es menos mala que lo que se había planteado hasta ahora", ha señalado el portavoz de Cambiemos Orihuela, Karlos Bernabé, para quien las obras del AVE en toda España, y también en la Vega Baja, "han supuesto un auténtico saqueo y un destrozo de la huerta, y ha sido diseñado para beneficiar a una minoría y sin contar con nadie". Bernabé ha resaltado que el convenio alcanzado con ADIF "acaba con los intereses urbanísticos que pudiera tener ADIF y no es tan perjudicial como el anterior" aunque ha criticado que "el alcalde de Orihuela no apuesta por un desarrollo sostenible y verde sino que quiere un desarrollo urbano a la vieja usanza" y recuerda que "Bascuñana trató de convencer a la oposición para que se aprobara una versión anterior de este convenio que era mucho peor".