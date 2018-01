Roban por quinta vez la bandera de España en Catral

Otra vez han robado las banderas de España ubicadas en espacios públicos de Catral, y ya van cinco veces. Por el momento se desconoce quién o quiénes son los ladrones ni por qué sustraen el emblema nacional. ¿Les molesta la rojigualda o les gusta tenerla tan cerca que se la llevan a casa? Lo que está claro es que en el Ayuntamiento empiezan a estar hartos de la situación y, medio en broma medio en serio, han anunciado que los vecinos que quieran una bandera pueden recogerla en el consistorio. Con ello les piden, por favor, que no las roben más.

Una de las últimas enseñas que han sustraído es la ubicada en la rotonda de la carretera que va hacia Callosa. No era precisamente pequeña. Medía tres metros de ancho por dos de alto. Además ondeaba en un mástil que se erige a varios metros de altura, por lo que acceder a ella tampoco es tan fácil. La otra que ha desaparecido está junto a la puerta del Ayuntamiento, en la plaza central del municipio. En ese último lugar han robado igualmente la de la Unión Europea. El regidor, Pedro Zaplana, indicó ayer que también se han realizado sustracciones de la enseña española que ondea en la Casa de Cultura.

Las banderas no tienen nada en particular, aunque no son las típicas que se pueden encontrar en tiendas de todo a un euro. Se trata de emblemas realizados en tela resistente para aguantar al aire libre. Casa una de ellas cuesta 40 euros.

La situación empieza a resultar un tanto cómica para algunos, pero ha acabado por cansar a los miembros de la corporación. «Hace dos semanas robaron la de España de la puerta del Ayuntamiento. Días después la de la Unión Europea. Y cuando pedimos un juego de banderas para reponerlas, resulta que nos han robado otra vez la de la rotonda», dijo ayer el alcalde.

Pedro Zaplana pidió colaboración a los vecinos para que si alguien ve algún movimiento sospechoso lo comunique. Recordó que, al final, estos pequeños hurtos se pagan con dinero que hay que restar del presupuesto del municipio, por lo que «todos los catralenses salen perdiendo».