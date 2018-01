750.000 para una familia humilde

Hay veces que la realidad es capaz de escribir el mejor de los guiones posibles. Una familia de Benijófar, conocida como los Elías, ha sido la protagonista de una bonita historia que nos ha dejado el Sorteo de la Lotería del Niño 2018. Agraciados con el segundo premio de 750.000 euros, esta humilde familia de etnia gitana disfrutará ahora de un agradable respiro que les ha concedido la suerte.

Andrés Muñoz ha sido el gran artífice de esta historia. Él fue quien compró por máquina los 10 décimos de lotería premiados en la Expendeduría número 1 de Benijófar. Fue en un día que nunca olvidará, antes de tener los boletos en su poder, sufrió un leve accidente con la furgoneta. Después del percance, ya sano y salvo, decidió invertir en el Sorteo del Niño los 200 euros que había ganado recogiendo naranjas. Un arrebato de apuesta que ha dado sus frutos.

"Nunca me había tocado nada, tenemos hijos y nunca habíamos tenido nada, de hecho el banco me quitó la casa", explica un emocionado Muñoz, que añade feliz que ahora comprará una para vivir junto a su familia. Pero el premio no irá únicamente a una vivienda, los 750.000 euros serán repartidos entre compañeros de trabajo y familiares de Muñoz, alguno de los cuales vivían como ocupas.

Sólo una sonrisa en Benijófar es capaz de eclipsar a la del hombre que ha hecho feliz a toda su familia (y prácticamente a todo un pueblo que no deja de bailar y cantar), la de su sobrina, Coral Romero. Su caso es la guinda de una historia que empezó en el Sorteo de Navidad. La joven fue agraciada con 6.000 euros que ganó gracias a un quinto premio el pasado 22 de diciembre. La mujer, barrendera desde hace apenas unos días y madre de dos hijos, reconoce que esos 6.000 euros le sirvieron de mucha ayuda para superar "graves apuros económicos", y de paso, comprarle un boleto para la Lotería del Niño a su tío.

Coral ha recibido el mejor regalo de Reyes posible y asegura que cumplirá el "sueño de su vida": tener una casa en la que vivir junto a su familia.