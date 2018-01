La bolsa de servicios extras de la Policía sólo cubrirá eventos del Ayuntamiento

Población

El pago a los policías locales de Orihuela por los servicios extraordinarios (207 euros) que esta semana aprobó en sesión extraordinaria la Junta de Gobierno no acaba con la carencia de efectivos. El acuerdo sólo será para los eventos que organice el Ayuntamiento o a los que dé permiso y que realicen terceros, pero no se destinará el dinero de las guardias a reforzar los servicios de Seguridad Ciudadana y Tráfico, que en algunos momentos cuentan con muy pocos policías. Así lo denuncian los sindicatos con representación en la Policía Local, SPPLB, UGT y CSIF, quienes llevan tiempo reclamando el aumento de la plantilla.

El Ayuntamiento ha previsto 600 servicios -más del 90 % en festivos, muchos en horario nocturno, con una duración media de 6 horas- que serán remunerados a los agentes que se presten voluntarios para cubrir, en materia de seguridad. De esta manera el equipo de gobierno quiere evitar las bochornosas cancelaciones de eventos y de permisos de 2017 por no poder garantizar la seguridad al carecer de suficientes efectivos, principalmente en fin de semana. Ocurrió con la vuelta ciclista a la provincia y con la carrera por la discapacidad en la que iban a participar 300 corredores en noviembre. «El acuerdo viene propuesto por Recursos Humanos porque no quieren que se dejen de cubrir los mil y un eventos que los diferentes concejales autorizan sin saber si tienen medios humanos disponibles para darles seguridad», señalaron.

Las cancelaciones se producen siempre a sólo unos días de celebrarse esos actos, anunciados a bombo y platillo y hasta presentados, incluso por concejales del gobierno oriolano. El intendente jefe suele emitir un informe negativo en el caso de que no cuente con los efectivos necesarios y los policías anunciaron en enero de 2017 que no harían servicios extras si no se les pagaban. Los portavoces sindicales señalaron que «el interés por crear esta bolsa ha sido de los ediles del equipo de gobierno, ya que si no hay eventos a los que puedan asistir, no podrán subir 'foticos' al Facebook, que ya sólo les queda aparecer sentados en los camellos abrazados a los Reyes Magos», y añadieron que los sindicatos «sólo hemos negociado la cantidad, acorde con otras ciudades similares».