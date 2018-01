Usuarios de una discoteca de Torrevieja se quedan en la puerta y sin Nochevieja

El tumulto motivó la intervención de la Guardia Civil y el local niega haber vendido más tiques de los permitidos.

La fiesta más esperada del año para muchos jóvenes, la de Nochevieja, acabó entre gritos, empujones y enfados en una discoteca ubicada en Torrevieja. Decenas de clientes se quedaron en la puerta y no pudieron acceder porque los vigilantes de seguridad se lo impidieron. En el interior del local no cabía ni un alma. A pesar de que habían comprado sus entradas -entre 20 y 30 euros- se quedaron en la calle. No había sitio para ellos. Los que estaban en el interior y salieron fuera, se encontraron con que tampoco podían volver a entrar. El ambiente se caldeó hasta el punto que tuvo que acudir la Guardia Civil, que ha abierto una investigación. Los afectados han incendiado las redes sociales con críticas por lo ocurrido y reclaman que se les devuelva el dinero. Los responsables de la discoteca mantienen que no se superó el aforo permitido aunque admiten que un centenar de personas con entrada no tuvo acceso.

La fiesta del 31 de diciembre se publicitó durante meses. Al reclamo de celebrar el nuevo año en uno de los locales de moda de Torrevieja se unía la visita de un conocido presentador de radio que actuaría como DJ, que era Dani Moreno El Gallo. Pero la publicidad de la fiesta en Velice Discoteca no ha acabado como esperaban sus responsables, pues su página de Facebook está ahora repleta de opiniones negativas con distintas versiones de lo que allí ocurrió.

Una de las usuarias relató así su experiencia: «después de tirarnos más de dos horas en la cola de la discoteca nos dicen que hay aforo completo, cuando la mayoría de gente que estaba en la cola tenía entrada. Hasta la gente que había entrado ya a la discoteca, que tenían sus chaquetas dentro, los han dejado fuera, sin dar ningún tipo de explicación y negándose a dar la hoja de reclamaciones que todos pedíamos».

Dos horas

Otro de ellos opina que lo ocurrido fue «una vergüenza, vendieron mas entradas que el aforo permitido, dentro no te podías de mover... decidí pedir la hoja de reclamaciones , esperé como dos horas para que me la sacarán pero nunca apareció, y después de mucho tiempo dándonos largas y mareando a la gente, al final se vieron obligados a devolvernos el dinero».

Fuentes de Velice Discoteca negaron ayer que se vendieran más entradas del aforo permitido, que era de 2.500 personas. Aseguran que se había habilitado un espacio exterior con estufas, «el garden»,con capacidad para 1.100 personas, y que los usuarios no querían estar allí y se amontonaban para acceder a la sala cerrada, donde actuaba el famoso DJ. En ese sentido, explicaron que ante la avalancha de usuarios y el tapón que se estaba formando, decidieron restringir el acceso a esa sala y se cerró la taquilla para no vender más entradas. Pero lo cierto es que en ese momento ya había muchos tiques vendidos y los jóvenes seguían en la puerta. La Guardia Civil acudió al local tras la llamada de usuarios molestos y exigió restringir el acceso para evitar más problemas.

Todo ello motivó que decenas de personas se quedaran con la entrada y sin poder acceder al local. Fuentes de la discoteca mantienen que fueron cerca de un centenar, a las que se suman todas las que en algún momento salieron y no pudieron volver a entrar. Desde Velice aseveran que se rellenaron 12 hojas de reclamaciones que tenían en ese momento pero dicen se quedaron sin más ejemplares, por lo que no se pudieron entregar a muchos de los clientes, a pesar de estar en su derecho. También que durante esa noche se devolvió el dinero de la entrada a cerca de medio centenar de jóvenes y otros 50 más la han reclamado hasta hoy y también se les ha reembolsado.



Sin reembolso

Los que no podrán recuperar el dinero son los que salieron del local a mitad de la noche y ya no consiguieron acceder de nuevo. Desde la discoteca defienden que no hay forma de comprobar el tiempo que estuvieron por lo que en principio no se les reembolsará el dinero.

Ante la presión por redes sociales, desde la discoteca anunciaron ayer que los que accedieron pero ni si quiera canjearon la consumición, podrán recuperar el dinero de la entrada presentando ese vale, porque es algo que demuestra que estuvieron poco tiempo o que el servicio no fue el adecuado.

Las mismas fuentes aseguraron que el problema se había solucionado en torno a las cinco de la madrugada y que desde esa hora se podía entrar y salir de la discoteca con normalidad, algo que varios lectores de INFORMACIÓN.ES negaron ayer con diversos comentarios.