Usuarios de una discoteca de Torrevieja se quedan en la puerta y sin Nochevieja

Aseguran que ha sido la peor Nochevieja de sus vidas, se sienten estafados y quieren que se sepa. Decenas de jóvenes están denunciando a través de las redes sociales lo ocurrido durante la noche de fin de año en una discoteca de Torrevieja. Los usuarios critican que supuestamente se vendieron más entradas de las que permitía el aforo del local y muchos de ellos se quedaron en la puerta a pesar de que habían comprado entradas de entre 20 y 30 euros. Otros que sí accedieron, cuentan que en algún momento de la noche salieron al exterior y después no consiguieron volver a entrar. La puerta se cerró y se acabó la fiesta. Sin más. Hubo gritos y enfado, mucho enfado. Los vídeos y las fotos de lo que ocurrió están corriendo como la pólvora por internet y tuvo que intervenir hasta la Guardia Civil, que pidió a los responsables de la discoteca que bloqueara el acceso de usuarios de forma temporal.

La fiesta del 31 de diciembre se publicitó durante meses. Al reclamo de celebrar el nuevo año en uno de los locales de moda de Torrevieja se unía la visita de un conocido presentador de radio que actuaría como DJ, Dani Moreno El Gallo. Pero la publicidad de la fiesta en Velice Discoteca no ha acabado como esperaban sus responsables, pues su página de Facebook ha acabado repleta de opiniones negativas de lo que allí ocurrió.

Una de las usuarias asegura que "Después de tirarnos más de 2 horas en la cola de la discoteca nos dicen que hay aforo completo, cuando la mayoría de gente que estaba en la cola tenía entrada. Hasta la gente que había entrado ya a la discoteca que hasta tenían sus chaquetas dentro, los han dejado fuera, sin dar ningún tipo de explicación y negándose a dar la hoja de reclamaciones que todos pedíamos". Otro de ellos dice que fue "una vergüenza, vendieron mas entradas que el aforo permitido, dentro no te podías de mover , tardabas más de 30 minutos para salir y pisando a todo el mundo , luego si salías a la terraza ya no te dejaban entrar , estuve una hora fuera para llegar a entrar y no me dejaron, asique decidí pedir la hoja de reclamaciones , esperé como dos horas para que me la sacarán pero nunca apareció, y después de mucho tiempo dándonos largas y mareando a la gente , al final se vieron obligados a devolvernos el dinero a pesar de querer evitarlo a toda costa".



"No se superó el aforo"

Fuentes de Velice Discoteca han negado que se vendieran más entradas del aforo permitido, que era de 2.500 personas. Aseguran que se había habilitado un espacio exterior con estufas para 1.100 personas y que los usuarios no querían estar allí y se amontonaban para acceder a la sala cerrada, donde actuaba el famoso DJ. Explican que ante la avalancha de usuarios y el tapón que se estaba formando, decidieron restringir el acceso a esa sala y se cerró la taquilla para no vender más entradas. Pero ya había muchos tiques vendidas y los usuarios no habían accedido. La Guardia Civil acudió al local tras la llamada de usuarios molestos y se recomendó restringir el acceso para evitar problemas.

Todo ello motivó que decenas de personas se quedaran con la entrada y sin poder acceder al local. Fuentes de la discoteca asegura que fueron cerca de un centenar, a las que se suman todas las que en algún momento salieron y no pudieron volver a entrar. Desde el local aseveran que se rellenaron 12 hojas de reclamaciones que tenían en ese momento pero dicen se quedaron sin más ejemplares. También que durante esa noche se devolvió el dinero de la entrada a cerca de medio centenar de jóvenes y otros 50 más la han reclamado hasta hoy y también se les ha reembolsado.

Los que no podrán recuperar el dinero son los que salieron del local a mitad de la noche y ya no consiguieron acceder de nuevo. Desde la discoteca aseguran que no hay forma de comprobar el tiempo que estuvieron por lo que no se les reembolsará el dinero. No obstante anuncian que los que accedieron pero ni si quiera canjearon la consumición, podrán recuperar el dinero de la entrada presentando ese vale, porque es algo que demuestra que estuvieron poco tiempo o que el servicio no fue el adecuado. Las mismas fuentes aseguran que el problema se había solucionado en torno a las cinco de la madrugada y que desde esa hora se podía entrar y salir de la discoteca con normalidad.