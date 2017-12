Aprobados los primeros presupuestos municipales de este mandato en Torrevieja

El presupuesto contempla hasta 19 millones de euros en inversiones si se usa el remanente de tesorería para inversiones. El PP asegura que el gobierno local ha engañado a Sueña y Cs y no contempla en su proyecto las reclamaciones de ambos grupos. El presupuesto no estará vigente hasta principios de febrero.

El pleno del Ayuntamiento de Torrevieja aprobado provisionalmente los presupuestos de 2018. El proyecto, que debe superar un periodo de exposición pública y debatirse en pleno de nuevo en el plazo de un mes, ha salido adelante con los votos de los grupos del equipo de gobierno (Los Verdes, PSOE, APTCe e IU) y los de Sueña Torrevieja y Ciudadanos, en la oposición. El Partido Popular ha votado en contra. En total 13 votos frente once -la edil Manuela Osuna (Los Verdes) ha tenido que ausentarse de la sesión por enfermedad por lo que su voto cuenta como abstención-.



El alcalde José Manuel Dolón ha defendido los presupuestos, en su intervención final antes de someterlos a votación en el hecho de que cuentan con todos los informes favorables de los técnicos y son muy necesarios para que la ciudad se ponga en marcha. Por su parte, Eduardo Dolón, portavoz del PP, ha advertido a Sueña Torrevieja y Ciudadanos, que el gobierno, en su opinión, les ha engañado a la hora de asegurar que sus propuestas están contempladas en el documento.



Responsabilidad

Sueña Torrevieja ha dicho que su respaldo no es un cheque en "blanco" al gobierno en minoría pero ha asegurado que el presupuesto sí responde a la mayoría de sus reclamaciones y que el voto favorable era un ejercicio de "responsabilidad". En el mismo sentido se ha expresado la potavoz de Ciudadanos, Pilar Gómez, en la "responsabilidad" y el interés general de los vecinos en una intervención en la que no ha desvelado el sentido de voto de su formación hasta el final del debate, tras dos horas de sesión y que, como ha hecho en otras ocasiones, ha cuestionado con dureza la gestión del gobierno, para luego darle su respaldo. Prácticamente toda su intervención se ha basado en reclamar que se cumpla el compromiso municipal de poner los medios para que se ponga en marcha una sede de la universidad a distancia (UNED) en Torrevieja. Incluso ha dado un plazo para formalizar el acuerdo. Un mes desde hoy. El concejal de Hacienda, José Hurtado (Los Verdes) ha explicado que el equipo de gobierno quiere cumplir ese compromiso, dotado con cien mil euros en 2018, pero que los plazos administrativos están para cumplirlos. Y en este caso, ha sugerido, se rebasará el mes de límite que ha dado.



El municipio tendrá sus primeros presupuestos en este mandato, dado que las cuentas están prorrogadas con los elaborados en el fin del gobierno anterior del PP. Durante dos años y medio el gobierno de coalición liderado por José Manuel Dolón ha intentado sacar adelante las cuentas. El primer intento de 2016 fracasó porque incluía la municipalización de la contrata de basuras.





El grupo municipal del PP alza la mano para votar en contra de los presupuestos

#Torrevieja #ÚLTIMAHORA Aprobados los primeros presupuestos del mandato del gobierno de José Manuel Dolón con el apoyo de Sueña Torrevieja y #Ciudadanos pic.twitter.com/vWzmeJMpWu — INFORMACIÓN VegaBaja (@inf_vegabaja) 29 de diciembre de 2017

En 2017 no se sometieron ni a pleno porque los informes de intervención ponían reparos. Ahora, el presupuesto contempla un equilibrio de ingresos y gastos de 90 millones, además de la posibilidad de invertir 14 millones de euros de remanente de tesorería -supéravit-.