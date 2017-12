El Consell cambia la ley para incentivar la cobertura de las plazas de médico en las residencias

El centro de mayores torrevejense carece de facultativos.

La Generalitat acaba de publicar un decreto que permitirá al personal médico de la Conselleria de Igualdad equipararse con los trabajadores del sistema valenciano de salud en los criterios de baremación para valorar los méritos ante un concurso-oposición. Antes no era así y esto les situaba en desventaja para poder consolidar las plazas a las que optaban. Con ese cambio legal la Conselleria de Igualdad espera incentivar la demanda de plazas en residencias de la tercera edad. Pocos médicos están interesados en desempeñar su trabajo en las residencias de mayores. Ese desinterés está generando desde hace tiempo un problema de asistencia y quejas de plantilla y usuarios en el caso de la residencia de la tercera edad de Torrevieja.

El pasado día 13, residentes y trabajadores de la residencia pública de personas mayores de Torrevieja, una de las más grandes de la Comunidad, con el respaldo de la mayor parte de las formaciones políticas, reclamaron que se cubrieran dos plazas de médico. Desde el pasado mes de junio carece de médico para asistir a los mayores que no pueden valerse por sí mismos. Y desde hace casi un año no cuenta con médico para los «válidos»: mayores que tienen movilidad y no están aquejados de un enfermedad crónica. En total, 165 usuarios de la residencia que deben recibir atención médica en el centro de salud de La Loma, en muchos casos con traslados en ambulancia. Algo que genera mayor presión asistencial para este centro, y la utilización de recursos, como los vehículos sanitarios, necesarios también para otros servicios. Los afectados, sin embargo, mantienen que el hecho de que compute el tiempo de trabajo en como mérito no es suficiente aliciente para atraer médicos a estas plazas. El principal escollo es que la diferencia entre la retribución que ofrece esta conselleria y la que pueden recibir en el sistema público es muy acusada.



Decreto

Las quejas actuales venían precedidas además por otro periodo anterior, desde finales de diciembre a marzo, en el que faltaron los dos médicos, lo que generó duras críticas del Partido Popular contra la Conselleria que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra.La plaza del médico para la asistencia de personas dependientes se cubrió en marzo pero solo ejerció hasta junio. El personal sanitario adscrito a los centros dependientes de la Conselleria de Igualdad se ha equiparado con los trabajadores del sistema valenciano de salud en los criterios de baremación para valorar los méritos dante un concurso-oposición. Antes no era así y esto les situaba en desventaja para poder consolidar las plazas a las que optaban.

El nuevo decreto por el que se aprueba el reglamento de selección y provisión de plazas de personal estatutario al servicio de instituciones sanitarias públicas del sistema valenciano de salud entró en vigor el pasado 19 de diciembre tras su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Hasta ahora, el hecho de ocupar estas plazas en condición de interinidad no puntuaba al mismo nivel que ocupar una plaza en sistema de salud. Esto provocaba que en muchas ocasiones, el personal con estas titulaciones que cubre plazas de forma provisional prefiriera aceptar plazas en las bolsas de Sanidad que en las de Igualdad, pues ante un futuro concurso-oposición el tiempo trabajado tenía un mayor valor.

La Conselleria, preguntada por INFORMACIÓN sobre esta carencia , explicó que espera que la medida sea efectiva para cubrir esas plazas -no es un problema único de Torrevieja-, e indicó que además se está haciendo un esfuerzo para difundir la oferta de esas vacantes en los Colegios de Médicos.