Ha llegado a la Alcaldía de rebote. El tripartito que cogió el mando en 2015 se ha roto y tras dos años y medio de mandato ha acabado en la oposición. Ahora el PP recupera las riendas por ser la lista más votada en las últimas elecciones y Ana Serna se pone al frente de un ayuntamiento que está dispuesta a gobernar en minoría. Visto lo visto no quiere ni hablar de pactos.

Concurrió a las elecciones de 2015 como número siete de la lista del Partido Popular (PP) de Albatera y, por avatares de la vida y la política, se ha convertido en la alcaldesa. Ana Serna, de 43 años, lleva media vida militando en esa formación, desde 1992. Fue nombrada presidenta de su partido a nivel local en julio de este año y desde ese momento se supo que sería sucesora de Federico Berna. Tras asumir ella la Alcaldía, él ha renunciado a su acta de concejal.

¿Esperaba salir del pleno del día 15 investida como alcaldesa?

En el momento que salgo elegida como concejal en las últimas elecciones estoy dispuesta a aceptar lo que el pueblo y el partido necesite. Se han dado las circunstancias que mi partido me propuso ser la candidata a la Alcaldía y debido a todo lo que ha ocurrido con el tripartito salí elegida al ser la lista más votada de las últimas elecciones. Por responsabilidad mi partido presentó una candidata que recayó en mi y ahora toca asumir ese mandato con mucha ilusión y ganas de trabajar pos los ciudadanos.

¿Se plantea ofrecer competencias a Mila Pérez o a los ediles de Ciudadanos para poder gobernar con mayoría absoluta?

Después de los desencuentros que han tenido entre ellos, nosotros vamos a trabajar con ocho concejales, tenemos un número suficiente de ediles para asumir todas las delegaciones y trabajar tranquilamente. Buscaremos los apoyos puntuales del resto de grupos políticos para poder sacar adelante los temas importantes para favorecer a los ciudadanos . Con ocho concejales hay una gran estabilidad para repartir áreas. Voy a gobernar en una minoría mayoritaria y en temas puntuales intentaré la negociación y consenso con los demás grupos políticos.

¿Qué le parece que Albatera haya tenido tres alcaldesas en dos años y medio? ¿Y el pacto PSOE-UPyD?

No es normal ,no me parece bien ni tenemos que sentirnos orgullosos de que haya habido tres alcaldesas. Lo lógico es que desde el principio hubiese habido un alcalde del Partido Popular porque fue la lista más votada y que hubiera trabajado con el único pensamiento de trabajar para y por los ciudadanos. El pacto y los desencuentros del anterior tripartito han dado lugar a que hayamos tenido tres alcaldes en una misma legislatura. Yo asumo la Alcaldía porque es la responsabilidad que nosotros tenemos cuando nos presentamos a unas elecciones. En cuanto al pacto PSOE-UPyD con el apoyo imprescindible de Ciudadanos, fue un pacto a la desesperada para desalojar al PP de la Alcaldía. Un pacto lleno de desencuentros que ha perjudicado al desarrollo de nuestro pueblo. Hemos perdido dos años con este pacto, Albatera ha perdido dos años y los ciudadanos también.

¿Qué es lo primero que se ha encontrado en el Ayuntamiento?

En el poco tiempo que llevo no me ha dado tiempo para dar todavía una opinión en lo referente a esta cuestión. Estos días estamos recabando información y manteniendo reuniones con todos los departamentos para analizar cuál es la situación actual y más adelante, en las próximas semanas podré hacer un análisis de la situación real en la que se encuentra el ayuntamiento.

¿Qué hizo bien el tripartito?

Me cuesta contestar esta pregunta porque echo la vista atrás y todo lo que veo son enfrentamientos, desencuentros y un tripartito sin un proyecto político para nuestro pueblo. El Ayuntamiento ha funcionado durante estos dos años de manera natural por el trabajo del día a día de los funcionarios, pero no ha tenido un impulso político por parte del anterior gobierno. Han estado más pendientes de ellos mismos que de trabajar por el pueblo.

Tiene un año y medio por delante hasta las elecciones. ¿Qué proyectos del programa del PP podrá desarrollar?

Nosotros con tan poco tiempo no tenemos mucho margen de maniobra para sacar adelante proyectos, como he comentado anteriormente, vamos a ver en qué situación nos encontramos, de que medios disponemos y empezar sobre todo a solucionar problemas que nos han dejado el tripartito.

¿Cuáles son los tres principales problemas de Albatera y cómo piensa solucionarlos?

En estos momentos sin tener mucho conocimiento por el poco tiempo que estoy ocupando la Alcaldía, te puedo decir que uno de ellos sería el tema de la limpieza. Otro sería volver dotar de técnicos al Ayuntamiento, como Intervención y Tesorería, que desaparecieron con el tripartito. Que el ayuntamiento funcione administrativamente será beneficioso para todos los ciudadanos. Y por último, elaborar y aprobar unos presupuestos.

¿Por qué perdió el PP la mayoría absoluta en 2015 y qué piensa hacer para volver a ganar la confianza de los vecinos?

Tras ocho años de gobierno y con la crisis económica de por medio se sufrió un desgaste muy grande. En estos años tan difíciles ha tocado hacer políticas austeras, eso muchas veces no toda la gente no lo entiende y te pasa factura en las urnas. La situación política del 2015 hizo que muchos ayuntamientos como el nuestro que estaban bien gestionados no consiguieran la mayoría absoluta por muy pocos votos y entraran a gobernar la unión de varios partidos que como se ha podido comprobar ha sido perjudicial para todos. Para devolver la confianza de los ciudadanos vamos a trabajar y mantener informado al pueblo de Albatera de todo lo que se puede hacer en función a los recursos de los que disponemos. Ser transparentes y que la gente vea lo que se hace en su ayuntamiento.

¿Aspira a liderar la lista electoral del PP en 2019?

En estos momentos estoy pensando en el año y medio que me queda para resolver los problemas que tengan los ciudadanos de Albatera fruto de la mala gestión del anterior equipo de gobierno. Eso es un tema que más adelante se tratará, pero en este momento no está en mi mente. Yo estoy a disposición de mi partido y lo que mis compañeros decidan. Ahora es el momento de centrarnos en lo que queda de legislatura y trabajar por Albatera.