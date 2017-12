La edil Gómez deja en el aire su apoyo al presupuesto pese a las directrices de Cs

La concejal portavoz de Ciudadanos, Pilar Gómez, se abstuvo ayer en la comisión de Hacienda en la que se dictaminaba el anteproyecto de presupuestos del Ayuntamiento para 2018 que debe someterse el viernes que viene a aprobación provisional. La edil ha dejado además en el aire la posibilidad de votar en contra en esa sesión. Esta postura, provocada porque la edil considera que el gobierno local ha incumplido su compromiso de poner en marcha la sede de la Universidad a Distancia UNED, supone un nuevo cambio de criterio manifestado por Cs, que comprometió los votos de sus dos concejalas públicamente en rueda de prensa a respaldar las cuentas municipales. Al equipo de gobierno en minoría le basta con mantener el respaldo de Sueña Torrevieja (12 ediles) y la abstención de una de las dos concejales de Cs para aprobar el que sería sus primeros presupuestos de este mandato.

El rechazo de Gómez sumaría con el del PP doce ediles, frente a los doce del gobierno con el apoyo de Sueña Torrevieja. El alcalde haría valer su voto de calidad en ese caso, para desempatar. Los presupuestos solo se pueden tumbar con una negativa de las dos ediles, posibilidad improbable, porque la compañera de Gómez, la edil Paqui Parra, no se plantea, de momento, ni tan siquiera la abstención, y mantiene su respaldo al presupuesto. El motivo del desencuentro es que la concejala considera que el gobierno local no está cumpliendo, a su criterio, con el compromiso de implantar la sede de la UNED. A juicio de Gómez, tanto el edil de Educación, José Hurtado, como el edil de Cultura, Domingo Pérez «marean y toman el pelo» con este asunto. y explicó que había una partida presupuestaria de 100.000 euros para implantar esas dependencias durante este año. Pero termina el año y no se va a hacer efectiva esa propuesta. Tampoco estará a principios de enero por que los presupuestos requieren de un mes de exposición al público. El edil Pérez dijo que el Ayuntamiento mantiene en pie el proyecto de implantar la UNED «cuanto antes».