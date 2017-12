Almoradí compra sillas de más de 400 euros para los concejales y la alcaldesa

Muy cómodos y bonitos deben de ser porque su precio lo vale. El Ayuntamiento de Almoradí, gobernado por el Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), ha gastado más de 10.000 euros en la compra de 24 sillas para los concejales y la alcaldesa, María Gómez. Los asientos se han colocado en el salón de plenos y serán utilizados por los miembros de la corporación municipal durante las sesiones. El grupo de Izquierda Unida (IU) en la oposición, ha puesto el grito en el cielo por lo que considera que es un dispendio y se pregunta "si realmente son esos gastos los que necesita el pueblo".

La factura de cada una de las sillas supera los 416 euros. Son asientos modernos, con ruedas y reposabrazos, y vendrán a sustituir a los actuales, de madera y tapizados en color rojo. La polémica por esta compra no acaba ahí, ya que Izquierda Unida se pregunta por qué se han encargado a una empresa de fuera de Almoradí cuando el municipio concentra diversas tiendas de mobiliario.

"Lo más indignante es que (la compra) se ha hechoy responsable de Contratación, María Quiles (Cs), a un empresario de fuera de Almoradí", indican desde IU. Para la portavoz del grupo de izquierdas, María Jesús Pérez, "es unay una vergüenza el no contar con empresas del mueble locales, que no son pocas las que tenemos en el pueblo, y adjudicar directamente uny sin opciones para empresarios de aquí".

Según Pérez "en Ciudadanos han demostrado que el apoyo a la empresa local que anunciaban es otra más de sus mentiras. En poco tiempo han vuelto, de la mano de sus socios del PP, a los peores vicios de legislaturas anteriores".

Por su parte, la edil María Quiles ha explicado que 23 de los asientos se colocarán en el salón de plenos y otro más en el despacho de Alcaldía. La concejala ha apuntado que a partir de 2019 la corporaciónya que el municipio suma ya más de 20.000 habitantes, por lo que le corresponde ese incremento. A los espacios de los ediles hay que sumar los que ocupan los habilitados nacionales que se integran también en las sesiones. Quiles ha asegurado que cuando se produzca ese aumento de la corporaciónpara todos los concejales ya que los actuales sillones ocupan demasiado espacio, de ahí la necesidad de comprar unos más ligeros.

"Yo no he elegido los sillones, los eligió la interventora y yo sólo he firmado como responsable de Contratación. Es un modelo de gama media y están pensados para que duren muchos años", ha dicho Quiles. La concejala ha añadido que el mobiliario se ha comprado a la misma empresa que ganó la licitación para proveer el mobiliario tras la obra de ampliación del Ayuntamiento ya que "en la actualidad no hay ninguna empresa en la localidad que se dedique al mobiliario de oficina".