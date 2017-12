El PP critica al alcalde de Benferri por dejar perder una ayuda de 50.700 euros

El Partido Popular de Benferri ha criticado hoy que el alcalde socialista, Luis Vicente Mateo, ha renunciado a 57.000 euros de una subvención de la Diputación Provincial para la renovación de la red de agua potable en la avenida de Lo Canónico porque el Ayuntamiento tenía que aportar una parte de la obra. El portavoz popular, Bernardo Mira, considera "inaudito" que el regidor "regale dinero de la Diputación a otra localidad en lugar de mejorar" el municipio.

Según ha dicho el PP, el alcalde se excusa en que al Ayuntamiento le correspondía abonar 82.286,76 euros para contemplar este proyecto, una cantidad que "ponía en riesgo la sostenbilidad financiera" del Consistorio y que la obra "no era urgente". Mira considera, sin embargo, que son "excusas burdas de mal pagador" y que el municipio "no está para regalar dinero".

El portavoz popular se pregunta "por qué Mateo pide subvención para una obra si después no piensa ejecutarla, con la consiguiente pérdida no solo de dinero, sino también de tiempo y esfuerzo de los técnicos municipales". A juicio de Mira, "esta no es forma de gobernar con seriedad".

"El alcalde que siempre está criticando al resto de políticos y diciendo cómo tienen que actuar, pero demuestra con esta actitud que es un nefasto gestor", indica Bernardo Mira.

Los populares entienden que, en realidad, "todo se debe a una rabieta" del socialista Luis Vicente Mateo. El alcalde asegura que la Diputación no ha otorgado el 95% de la subvención que se da a los municipios de menos de 20.000 habitantes, solo el 69,2%. "Los habitantes de Benferri pagan la oposición de los socialistas al gobierno popular de la Diputación Provincial de Alicante al dejar de hacer obras para poder quejarse de maltrato y discriminación", apunta Bernardo Mira, "lo que nos da una idea de que el PSOE, tanto en Valencia como en Benferri, solo saben la táctica del victimismo y nada de gestión".

"Si el alcalde hubiera gobernando correctamente, el Ayuntamiento tendría dinero para pagar esa obra y otras muchas", espeta el portavoz popular, "pero a Mateo solo le interesa maniatar a la oposición para que se escuchen más sus quejas". Mira se refiere a la "táctica" del regidor socialista de convocar los plenos por la mañana, cuando los concejales populares tienen que acudir a sus trabajos, como vuelve a ocurrir en diciembre. "Nos podrá impedir hablar en el Pleno, pero no que los benferrejos se enteren de sus desmanes y del dinero que regala a otros municipios", indica el dirigente popular.