Personas mayores y discapacitados protestan por la falta de médico en la residencia pública

La plantilla lamenta el largo proceso para cubrir plazas que se quedan vacías por la falta de incentivos.

Residentes y trabajadores de la residencia pública de mayores dependientes de Torrevieja se concentraron ayer para reclamar a la Generalitat que restablezca el servicio médico para los 165 residentes que acoge y que fue suspendido en junio pasado por falta de facultativos. La deficiencia más grave en recursos humanos de esta instalación competencia de la vicepresidenta Mónica Oltra como consellera de Políticas Inclusivas es que carece de médico que pueda atender a los residentes asistidos -los que no pueden valerse solos, más de un centenar sobre el total-. Tampoco cuenta con médico para los residentes no discapacitados desde enero de 2017. Acudieron a respaldar la protesta los dos concejales de Sueña Torrevieja, Pablo Samper y Alejandro Blanco, cargos del PSOE local, entre los que destacaba el secretario general Ángel Sáez, aunque no concejales de esta formación. Además, Izquierda Unida el lunes y el Partido Popular, ayer, emitieron comunicados de respaldo a trabajadores y residentes.

Muchos de los mayores que se acercaron a la protesta, que se desarrolló entre las once y las doce de la mañana en el exterior del recinto, lo hicieron en silla de ruedas y con pancartas para reclamar una atención de calidad y una plantilla ajustada para ello.

Inma Azpiazu, trabajadora del centro ha recordado que la Generalitat lleva varios años sin cubrir también dos plazas de auxiliar de enfermería. La misma fuente aclaró que uno de los motivos de la falta de sustitutos para cubrir las plazas de médico es que la retribución para un profesional médico que debe atender a los residentes -de lunes a viernes de ocho de la mañana a tres de la tarde- es poco atractiva. La portavoz de los trabajadores indicó que la Generalitat debe hacer todo lo posible por mejorar las condiciones de esa plaza y la que falta de médico para mayores «válidos», que pasaba consulta varios días a la semana por la tarde y del que carece el centro desde hace casi un año. Todas las plazas reclamadas, tanto las dos de médicos, como las dos de auxiliares, aparecen en la relación de puestos de trabajo oficial de la Generalitat para este centro. El Consell atribuyó a problemas burocráticos la ausencia de sustitución de esas plazas a principios de año y no se ha pronunciado sobre el problema actual. La falta de médico genera además una situación surrealista desde el punto de vista de la gestión de recursos humanos y medios materiales. Ahora los residentes deben recibir asistencia en el centro de salud de La Loma, que dista a escasos 200 metros. En vez de trasladar a un médico a la residencia la mayoría de las consultas deben realizarse con un traslado en ambulancia hasta el centro de salud. Si un mayor residente es atendido y no hay ambulancia de vuelta debe esperar hasta que esté disponible para regresar al centro.

El PP planteó en su día que mientras no hubiera solución para la sustitución de personal la Generalitat llegara a un acuerdo con la concesionaria del departamento de salud para disponer a un facultativo que atendiera la demanda exclusivamente de la residencia. No obtuvieron respuesta.