El PSOE critica la deficiente señalización en Orihuela Costa y que el PP no lo reconozca

Las señalizaciones viales en Orihuela Costa no están en las mejores condiciones. Es lo que denunció ayer la edil socialista, María García, quien criticó que la edil de Seguridad Ciudadana, Mariola Rocamora, no haya actuado. García recordó que en agosto de 2016 y en octubre de 2017, Rocamora anunció mejoras en pedanías y casco urbano, pero no en la Costa y preguntó por ello en el pleno. Sin embargo, la respuesta recibida ha molestado a la socialista que considera que «Rocamora no sólo no ha dicho nada sino que ha escurrido el bulto a la Policía Local, enviándome un informe firmado por el inspector de la Costa en dónde se afirma que se han atendido todas las peticiones realizadas por Participación Ciudadana y que, a diario, los agentes policiales dan parte de las anomalías en la vía pública para su inmediata reparación».

La edil calificó de «tomadura de pelo» esta respuesta, puesto que «no se responde a la pregunta y no sabemos qué propuestas habrá subsanado la Policía Local pero en el litoral siguen existiendo muchas deficiencias en materia de seguridad vial». Como ejemplo, mostró fotografías recogidas por asociaciones de la Costa en las que se ve la señalización vertical defectuosa o casi inservible en La Florida y en Punta Prima o que en Campoamor prácticamente todas las calles tienen los pasos de cebra casi borrados. «Además las señales viales en la calzada; flechas, STOP, etc.. son inexistentes ya que están borrosas». La concejal expuso que «esta situación supone un peligro porque en determinadas calles, de alto tráfico, existe evidente riesgo para la seguridad vial ante la falta de pintado de la línea mediana y de pasos de cebra, actualmente invisibles».