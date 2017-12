La edil Cuartero dice que la ampliación del IES Thader puede demorarse a 2020

La comunidad escolar reclama al Ayuntamiento que se adhiera al Plan Edificant.

La ampliación del IES Tháder de Orihuela, donde gran parte de su alumnado estudia en barracones desde hace casi 20 años, podría no ser una realidad hasta al menos el año 2020. Es el cálculo que los responsables municipales han hecho tras la reunión que ayer mantuvieron con el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, y a la que asistieron el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana y la edil de Educación, Begoña Cuartero. En la misma trasladaron al mandatario autonómico la «prioridad» que era la ampliación de ese instituto que carece también de biblioteca y talleres, como tienen otros centros.

Soler, según Cuartero, explicó que aún no se ha realizado el informe sobre el perfil de necesidades de la ampliación ya que se ha descartado el proyecto que elaboró Ciegsa por no cumplir con las necesidades que tiene este centro, ya que la Conselleria de Educación pretende implantar en el Tháder ciclos formativos de FP, que se unirían a las enseñanzas que ya se imparten, ESO y Bachillerato.

Este trámite previo demorará la esperada ampliación. Begoña Cuartero dijo no entender «cómo a día de hoy no se ha realizado este informe si el centro está en la lista de prioridades de Conselleria desde hace 2 años y han transmitido a la comunidad educativa unas expectativas que no han cumplido». Así que entre la redacción del informe y la del proyecto de ampliación de este centro en barracones, el nuevo no sería una realidad hasta dentro de más de dos años, según las estimaciones municipales.

La comunidad educativa del centro ha pedido al Ayuntamiento su adhesión al Plan Edificant que la Generalitat ha puesto en marcha para el arreglo de los centros educativos. Precisamente la reunión de ayer se convocó para conocer los detalles de ese plan, aunque los dirigentes municipales no desvelaron si finalmente el Consistorio se va adherir, lo que se debe aprobar en pleno. Cuartero explicó que hay muchas dudas sobre el mismo y que el municipio se puede aherir en cualquier momento.

En la reunión se informó que la adjudicación del colegio de Callosilla ya está lista y queda al margen de este programa, gestionándose desde la propia Generalitat.