Los 165 mayores de la residencia pública de Torrevieja están sin médico desde junio

La residencia se quedó sin este personal de diciembre pasado a marzo y las vacantes solo estuvieron cubiertas cuatro meses. El alcalde ya reclamó públicamente a la vicepresidenta Oltra que la Generalitat resolviera el problema el pasado mes de agosto. El centro de salud de La Loma debe asumir la presión asistencial de los residentes, con traslados diarios en ambulancia, pese a que la residencia está a escasos doscientos metros.

Los trabajadores de la residencia pública para personas mayores de Torrevieja han convocado para el próximo miércoles una concentración en la que reclamarán a la Generalitat que cubra las plazas vacantes de personal para ofrecer una asistencia adecuada a los 165 residentes del centro. La plantilla, que se concentrará de 11 a 12 de la mañana, centra su reivindicación, en especial, en la carencia de un médico para atender a los mayores asistidos -los que no pueden valerse solos, 110 sobre el total-.

La residencia carece de este facultativo desde el pasado mes de junio. En una deficiencia que, además, viene de atrás porque la residencia ya estuvo sin especialista desde diciembre de 2016 hasta marzo de este año. Es decir, el nuevo médico solo estuvo cuatro meses en la residencia.

Además, la instalación tampoco cuenta, según las mismas fuentes, con médico para los residentes "válidos", los que no son dependientes y a los que se visitaba varias veces a la semana. Esta carencia se traslada también al personal auxiliar de enfermería. En estos momentos la residencia cuenta con 32 de estos puestos, sin que la Generalitat haya reaccionado a la hora de cubrir dos vacantes que se prolongan desde hace cinco años.

La ausencia de esos médicos tiene un efecto dominó en la atención diaria de los mayores. Los asistidos tienen que recibir atención en el centro de salud de La Loma, lo que aumenta la presión asistencial de la instalación de Atención Primaria más saturada del departamento de salud de Torrevieja. Las visitas deben organizarse con traslados en ambulancia desde el geriátrico al centro de salud, que dista a menos de doscientos metros, lo que provoca una reducción de recursos para el resto de pacientes en La Loma, aunque el departamento asegura que se ha adaptado a estas deficiencias.

Por ejemplo, cuando una persona mayor residente acude a Urgencias con este traslado, el vehículo se marcha a otros servcios. Aunque la consulta haya terminado, el residente no puede regresar hasta que no se vuelva a contar con una ambulancia. Para los trabajadores resulta muy difícil entender y muy poco ágil para la gestión diaria que se tenga que "mover" a más de cien residentes para recibir asistencia si la necesitan, y no a la inversa, que un único medico acuda a la centro de mayores.

Al margen de la lentitud burocrática a la hora de tramitar las vacantes el problema de fondo a la hora de cubrirlas es la limitada retribución que reciben los médicos por este destino, lo que hace que se decidan por otros o lo dejen poco después de asumirlo, según los convocantes de la protesta, que reclaman incentivos para que esta situación no se produzca "cada dos por tres".



Compromisos

La vicepresidenta a la Generalitat, Mónica Oltra, ha asegurado en varias visitas a Torrevieja que la Generalitat tiene intención de mejorar el centro de mayores abriendo una planta que está vacía desde 2010. Este anuncio lo hizo en junio de 2016. algo que está ahora en estudio. La plantilla respalda, por otra parte, la gestión que está realizando la dirección de este problema de falta de recursos humanos.

El alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes), que tras conocer esta convocatoria de protesta no se ha pronunciado hoy al ser preguntado, reclamó a principios de año con varias misivas a Oltra que se cubrieran las plazas. Y de nuevo, en agosto, cuando la vicepresidenta visitó la ciudad y los residentes ya llevaban dos meses sin médico.

La residencia es la única pública en una zona de la provincia donde proliferan numerosas residencias privadas en los últimos años, para atender la demanda creciente de una población envejecida -un 25% del total tiene más de 65 años en Torrevieja-.