El PP dice que la Generalitat "abandona" a Orihuela en los presupuestos

El presidente del Partido Popular de Orihuela, Dámaso Aparicio, ha denunciado el "abandono" al que dice la Generalitat Valenciana somete a Orihuela en los presupuestos para 2018, "donde no se recogen ninguna de las necesidades que tenemos en la ciudad". Con tal motivo, el Grupo Popular en las Cortes ha presentado casi medio centenar de alegaciones "con el objetivo de que el gobierno de Puig y Oltra se acuerde de que Orihuela es una parte esencial de la Comunidad Valenciana".

Para los populares, el proyecto de presupuestos presentado "no vela por los intereses ni da servicio a nuestros ciudadanos, sean del centro, de las pedanías o de la costa, porque no se reflejan inversiones que permitan mejorar nuestra calidad de vida". Entre las casi 50 alegaciones presentadas se incluyen "servicios de primera necesidad" que son competencia de la Generalitat Valenciana, como la ampliación del instituto Tháder, un nuevo edificio de consultas externas anexo al Hospital Vega Baja o un centro multifuncional en la Costa de Orihuela. "Aunque pudiera pagar estas obras, el Ayuntamiento nunca podría realizarlas porque no tiene competencias para ello, mientras que la Generalitat, que es la que tiene potestad para llevarlas a cabo, las obvia y nos las refleja en su previsión de inversiones más inmediata", asegura el presidente popular, quien añade que "esto demuestra que los oriolanos están condenados por la inacción que caracteriza a este Consell con respecto a mejorar nuestro territorio".

El dirigente popular entiende que "Orihuela está maniatada" por la Generalitat, porque "es imposible crecer si no se dotan los servicios sociales para atender a la población". Asegura Dámaso Aparicio que "el rescate de personas que prometieron ha sido un fiasco" y que "el Consell prioriza cien millones de euros para ver películas en valenciano en la nueva tele autonómica antes que en un ambulatorio en Orihuela Costa". "No quieren saber nada ni de los oriolanos ni de Orihuela", ha lamentado Aparicio, que insiste en que "tampoco hay ni un euro para reformas en el Casco Histórico". Los populares exigen, entre otras obras que consideran necesarias, un programa de rehabilitación de fachadas en el Casco Histórico y la inversión de 1,5 millones de euros en el acondicionamiento del Castillo, "un dinero que sí que se está invirtiendo en otras poblaciones con castillos que históricamente nunca han tenido la importancia del de Orihuela".



Proyectos que pide el PP



Orihuela: Vía rápida Orihuela-Playas Orihuela; carril bici; recuperación alumbrado CV-930 desde la A-7; regularización y dotación de nuevos juzgados; centro de emergencias Orihuela Costa; nuevo edificio consultas externas anexo al Hospital Vega Baja; construcción del segundo Centro de Salud de Orihuela Playas; CEIP La Callosilla; ampliación Instituto Tháder; intermodal en zona Playas de Orihuela; marquesinas de la CV-915 de Orihuela a Desamparados; desdoblamiento de la CV-9156; puente que una Correntías y Molins en la CV-95; rotonda CV-91 en la Travesía La Campaneta; asfaltado CV-925 en Hurchillo; asfaltado rotonda acceso Orihuela por CV-913; mejora seguridad vial en CV-900; centro multifuncional en Playas Orihuela; circunvalación tráfico pesado en La Murada; carril bici en Desamparados; adecuación de caminos rurales; parque temático sobre entorno del río Segura; rehabilitación de elementos arquitectónicos en patrimonio histórico; Ciudad Deportiva; centro de interpretación de la naturaleza en La Minas y Horno Cinabrio; reforestación integral de la Sierra Orihuela; centro cívico Entrenaranjos; centro cívico Hurchillo; fresado y asfaltado casco urbano y costa; pavimentación espacios públicos casco urbano y costa; renovación jardines y plazas públicas; construcción reciento fiestas Desamparados; mejora seguridad vial en Senda de Molina; iluminación Vereda Liorna, Vereda Buena Vida y Vereda de Casiano; mejora alumbrado zona Escuela La Campaneta; mobiliario urbano; reurbanización Plaza de la Iglesia de La Matanza; asfaltado Vereda Puertas de Murcia; iluminación desde Puerta de Murcia a Ciudad Jardín y Capuchinos; reurbanización Plaza de Capuchinos; Palacio de Rubalcaba; programa de rehabilitación fachadas Casco Histórico; acondicionamiento Castillo de Orihuela; Centro Municipal Homologado de Formación y reforma Centro EE Antonio Sequeros.